Air: le prime reazioni dei critici al nuovo film diretto e interpretato da Ben Affleck

Ben Affleck e Matt Damon appariranno di nuovo insieme sul grande schermo grazie ad Air, il dramma sportivo che racconterà la storia del venditore di Nike Sonny Vaccaro e del suo tentativo di coinvolgere Michael Jordan in una partnership con il celeberrimo marchio di scarpe sportive. Ecco quali sono state le prime reazioni dei critici alla pellicola diretta da Affleck che è stata presentata in anteprima al South by Southwest lo scorso fine settimana.

Valerie Complex di Deadline afferma che le performance di ogni singolo membro del cast sono tutte degne di nota e, sebbene sia difficile sceglierne una in particolare, a quanto pare è proprio Affleck a rubare la scena: "Nel suo quinto lungometraggio, il talento di Affleck supera le aspettative."

"È cresciuto come attore e regista, ma raggiunge le vette più alte quando fa entrambe le cose contemporaneamente. Non ho idea di come riesca a farlo così bene, l'organizzazione e la pazienza necessarie per bilanciare tutti questi elementi devono essere stressanti, ma il pubblico non se ne accorge visto che non suda mai."

Matthew Monagle di The Playlist concorda sul fatto che il ritorno alla regia di Ben Affleck sia indubbiamente un titolo da celebrare: "Come film sportivo, Air è all'altezza della situazione: buone interpretazioni, dialoghi forti e un'ottima attenzione ai dettagli che caratterizzavano il mondo negli anni '80. Ma come riflessione sottilmente velata sull'industria che sta cercando di cambiare, il film di Affleck è pensato per andare ben oltre i confini dello sport."