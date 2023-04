Ahsoka: lo sceneggiatore Dave Filoni svela i retroscena del casting della serie con Rosario Dawson

Dave Filoni, noto soprattutto per essere stato regista e supervisore dell'animazione della serie animata Star Wars: The Clone Wars, è tornato a parlare di Ahsoka, rivelando alcuni retroscena sulla fase di casting della nuova e attesissima serie con Rosario Dawson in arrivo ad agosto 2023.

"Inserire un personaggio animato in un progetto live-action è qualcosa che ora ho fatto molte volte. Posso dire soltanto che ricordo di aver chiesto a Kathy Kennedy: 'Come sai quando hai trovato la persona giusta per la parte?', e lei mi ha semplicemente detto: 'Dave, semplicemente lo sai'. E ha ragione", ha esordito Filoni.

"C'è sempre una persona che emerge durante quel processo. La cosa importante è che questi personaggi, in molti casi, fanno parte dell'animazione che io stesso ho creato, quindi li conosco molto bene. Anche se mi piace avere anche il punto di vista di Jon [Favreau] perché è una persona che sa sempre cosa è importante per ogni personaggio. Quando uniamo le idee, penso che siamo in grado di individuare l'obiettivo giusto, è così che scegliamo gli attori", ha concluso lo sceneggiatore.

Ricordiamo che la serie seguirà le vicende di Ahsoka mentre indaga su "una minaccia emergente per la vulnerabile Nuova Repubblica". Nello show figura anche Hayden Christensen nei panni di Anakin, dopo la sua rappresaglia in Obi-Wan, e vedrà protagonista Natasha Liu Bordizzo nei panni di Sabine Wren nella prima iterazione live-action del personaggio.