Ahsoka, Rosario Dawson: 'Sulla stagione 2 non ci sono discussioni in corso'

La star di Ahsoka, Rosario Dawson, ha condiviso un aggiornamento un po' deludente sulla seconda stagione dello show, rivelando che non è ancora a conoscenza di un piano ufficiale per un potenziale sequel.

Durante il podcast di Dagobah Dispatch, a Dawson è stato chiesto se qualcuno le avesse parlato del futuro di Ahsoka. L'attrice ha risposto di non aver sapere ancora nulla a riguardo ma ha rivelato che presto il cast si riunirà in una cena. "Non ci sono state né ci sono in corso discussioni su una seconda stagione di Ahsoka. Presto dovremmo avere una cena con tutto il cast, il che sarà davvero carino perché non vedo tutti da tanto. Sono stata molto gelosa dei miei colleghi che hanno partecipato alle convention sullo show visto che io non ho potuto prendervi parte", ha detto l'attrice.

Una cambio di scena

Più avanti durante l'intervista, la star di Sin City ha rivelato che Anakin Skywalker sarebbe originariamente dovuto apparire come Fantasma della Forza prima dell'ultima ripresa della stagione per avere una conversazione con il suo ex padawan Jedi, ma che la produzione ha deciso di cambiare la scena per rendere il momento finale più incisivo.

"Abbiamo finito per modificare la scena e giocarci un po'. Quel momento in cui lui usciva dal Mondo tra i Mondi era così significativo, quindi non aveva senso necessariamente avere un'altra scena di dialogo con lui. Quindi l'abbiamo trasformato spostandolo in modo che lei lo vedesse come un ologramma, piuttosto che come una conversazione con i fantasmi della Forza", ha aggiunto Dawson.