Star Wars: quella volta che Hayden Christensen spaventò a morte un giovane attore sul set

Recitare in Star Wars è un'esperienza di per sé molto impegnativa, ma per un giovane attore del cast di Star Wars ep. III - La vendetta dei Sith, spaventato a morte da Hayden Christensen, si è rivelata addirittura terrificante.

Hayden Christensen in una sequenza del film Star Wars ep. III - La vendetta dei Sith

In Star Wars ep. III - La vendetta dei Sith, Ross Beadman interpretava il giovane Jedi Sors Bandeam. La sua presenza sul grande schermo è limitata, ma memorabile visto che segna un'altra svolta nel viaggio di Anakin Skywalker verso il lato oscuro. Quando il futuro Darth Vader fa visita a un gruppo di giovani, Sors Bandeam gli dice che sono stati sopraffatti. La sua risposta è di sfoderare la sua spada laser costringendo Sore a fare un salto indietro. Anche se non vediamo l'omicidio del giovane Jedi, l'implicazione è chiara.

In un recente Reddit AMA, Ross Beadman ha ricordato l'esperienza sul set di Star Wars rispondendo alle curiosità dei fan. Quando uno di loro gli ha chiesto cosa ha provocato la "caduta all'indietro" del suo personaggio nella scena in questione e se questa fosse voluta da George Lucas, l'attore ha risposto:

"Da quello che ricordo Hayden ha gridato "boo!" E questo mi ha fatto aumentare la mia paura nella scena".

A giudicare dalla testimonianza di Ross Beadman, Hayden Christensen aveva preso gusto a interpretare il lato oscuro di Anakin Skywalker. L'attore si prepara a fare ritorno nel ruolo di Darth Vader nella serie Disney+ Obi-Wan Kenobi.

