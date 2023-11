Ahsoka: Natasha Liu Bordizzo ringrazia i fan condividendo le foto scattate sul set e due video

La prima stagione della serie Ahsoka si è già conclusa, ma lo sciopero degli attori aveva impedito alle star del progetto live-action di parlarne pubblicamente. Natasha Liu Bordizzo, interprete di Sabine Wren, ha ora potuto condividere online numerose foto realizzate sul set e ringraziare i produttori e i fan dello show ambientato nell'universo di Star Wars.

Il post dell'attrice

La galleria di scatti condivisa da Natasha Liu Bordizzo mostra così l'attrice insieme alle sue co-star di Ahsoka, un video che mostra la sua preparazione per una scena di battaglia con la spada laser, una foto con Rosario Dawson e le controfigure dei loro personaggi, un ritratto accanto al defunto Ray Stevenson (Baylan Skoll), Eman Esfandi che è Ezra Bridger, e momenti trascorsi insieme a Ivanna Sakhno, che ha il ruolo di Shin Hati.

Nel post c'è inoltre spazio per le foto con Val Mores che ha realizzato i costumi, Alex Perrone che ha curato il trucco, e Maria Sandoval che ha pensato alle acconciature.

Ahsoka perché è importante per il futuro di Star Wars

Il messaggio di Natasha

Natasha ha poi scritto: "Come probabilmente sapete, lo sciopero è finito. Tutto quello che ho voluto dire per tutte queste settimane è grazie dal profondo del mio cuore per tutto l'amore dimostrato per la serie Ahsoka. Grazie per essere venuti con noi in un percorso così epico!". L'attrice ha poi aggiunto: "Sabine mi ha insegnato così tanto, soprattutto sul ricevere consigli da un mentore, amore e guida, anche quando non te lo meriti. Questo show è stato fatto da un enorme team di persone realmente buone e gentili (ciao Dave Filoni) che sono tutte ossessionate con Star Wars e, persino con tutte le incredibili esperienze legate al progetto, quella parte è quella che mi ha colpito di più".