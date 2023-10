Ahsoka: Lucasfilm ha confermato inavvertitamente i piani per la Stagione 2?

Con l'episodio diffuso in streaming oggi si è conclusa ufficialmente la miniserie Ahsoka, dedicata al personaggio interpretato da Rosario Dawson. Ma Lacasfilm ha già inavvertitamente confermato una Stagione 2?

La pagina ufficiale di Ahsoka, su Twitter, ha postato ieri un'anticipazione del finale di stagione. Sì, avete letto bene: finale di stagione, e non di serie. Questo piccolo dettaglio potrebbe significare che la serie avrà una seconda stagione. Avete visto la reazione dei fan al cameo nel finale di Ahsoka?

Visto anche il finale aperto e le storyline di parecchi personaggi lasciate in sospeso nell'ultimo episodio, è scontato che questa narrazione continuerà e un primo indizio di dove accadrà lo abbiamo avuto all'ultima Star Wars Celebration, dove è stato annunciato il film di Star Wars di Dave Filoni, che avrebbe costituito il culmine di tutte le serie ambientate nel periodo post-Il ritorno dello Jedi.

Nel film dovremmo quindi rivedere i personaggi di Ahsoka, quelli di The Mandalorian, ma probabilmente ci saranno anche il cast di The Book of Boba Fett e quello della prossima serie Skeleton Crew.