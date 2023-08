Ahsoka, Kathleen Kennedy elogia Rosario Dawson: 'Nessuno a parte lei poteva interpretarla'

Durante la campagna promozionale di Ahsoka, che farà il suo debutto su Disney+ domani con i primi due episodi, la presidente di Lucasfilm Kathleen Kennedy ha elogiato ampiamente il ruolo svolto da Rosario Dawson come protagonista dello show.

"Rosario Dawson è un'attrice incredibilmente potente e ama questo personaggio", ha dichiarato Kennedy durante il briefing stampa ufficiale dello studio per la serie. "Tutto ciò che riguarda chi è Ahsoka, ciò che rappresenta, l'interessante tensione che esiste tra il bene e il male, l'oscurità e la luce, il suo precedente rapporto con Darth Vader (Anakin Skywalker) - tutto questo lei l'ha portato in vita in un modo che nessun altro poteva fare".

Lo showrunner (e creatore) di Ahsoka Dave Filoni ha fatto eco a questo sentimento, elogiando l'etica del lavoro della Dawson durante le riprese della prima stagione della sua serie.

Ahsoka, ecco chi ha diretto ciascun episodio della nuova serie Star Wars di Disney+

"La persona che è il tuo numero uno sul set, quando arriva al mattino stabilisce il tono per l'intera giornata. E non incontrerete mai una persona con un atteggiamento migliore di Rosario al mattino", ha dichiarato Filoni. "È sempre pronta a partire. Sa il fatto suo, è coinvolta, e questo lo apprezzo come non potete immaginare. Il modo in cui attacca tutto, è semplicemente la cosa più bella. Penso che questo sia di sollievo a tutti noi e influisca su tutti".

Ahsoka debutterà con i primi due episodi in streaming domani 23 agosto.