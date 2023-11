Ahsoka, Hayden Christensen parla del ritorno di Darh Vader: 'Il Maestro Jedi onnisciente e onnipotente'

Nella serie Ahsoka è apparso anche Darth Vader, nuovamente interpretato da Hayden Christensen, che incontra per la prima volta il personaggio interpretato da Rosario Dawson in live-action. A riguardo, Christensen ha commentato dicendo: "Ho interpretato una versione di questo personaggio che non avevo mai visto prima, ovvero il maestro Jedi onnisciente e onnipotente che poteva brandire entrambi i lati della forza - luce e oscurità - a piacimento". L'attore poi aggiunge: "E forse ha il potere di salvare la vita di Ahsoka, il che è anche molto interessante perché è il potere che stava cercando di ottenere quando si è dedicato al lato oscuro".

In seguito, Christensen aggiunge: "Secondo me, questo è il bello di come è costruito l'episodio. Il pubblico deve chiedersi cosa sta guardando. È davvero questo il mondo tra i mondi? Cos'è il mondo tra i mondi? È davvero questo lo spirito di Anakin Skywalker, o è tutto nel subconscio di Ahsoka e noi? stai semplicemente percorrendo la strada di mattoni gialli mentre lei sta annegando e lottando per la sua vita? Penso che l'episodio fornisca alcuni indizi davvero buoni, ma non te lo spiega chiaramente".

Ahsoka, il regista su Ray Stevenson: "Molto diverso dal classico villain di Star Wars"

Star Wars: Dave Filoni supervisionerà lo sviluppo di nuovi progetti, tra cui la possibile stagione 2 di Ahsoka

Disney Gallery: The Mandalorian - Dave Filoni in un'immagine della docuserie

Tra i progetti a cui Dave Filoni, recentemente promosso a direttore creativo di Lucasfilm, sta lavorando c'è la possibile seconda stagione di Ahsoka e Dave ha ricordato come la sua esperienza in prima persona sia importante per poter offrire una prospettiva da insider sulle sfide che gli artisti dovranno affrontare per raccontare le loro storie.

Per quanto riguarda i progetti cinematografici è stato confermato l'impegno nei confronti dei film sulle origini dei cavalieri jedi, su Rey e il nuovo Ordine Jedi, e il progetto che concluderà l'epoca di The Mandalorian.