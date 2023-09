Ahsoka: i fan hanno finalmente capito i paragoni tra la Jedi e Gandalf

Dopo la fine dell'incontro tra Ahsoka Tano e Anakin Skywalker nel corso dell'episodio 5 di Ahsoka, la protagonista della nuova miniserie Star Wars decide di cambiare il suo vecchio look e di indossare un mantello bianco, in linea con i precedenti commenti della Dawson che paragonava il suo personaggio a Gandalf de Il Signore degli Anelli.

Sebbene Ahsoka sia stata vista brevemente vestita di bianco alla fine di Star Wars Rebels, questa è la prima volta che indossa questo look in live-action.

"Nell'animazione la si vedeva passare al bianco, ma quello che mi piaceva era l'idea che ci fosse anche un altro livello in lei", aveva spiegato Dawson a Entertainment Weekly. "Dave [FIloni] e io abbiamo parlato molto di Gandalf il Grigio e Gandalf il Bianco - parlando di questa transizione e di come lei sia una persona molto capace ed eccellente e guardata come un leader, ma ha ancora dei livelli di sviluppo da raggiungere".

Molti fan stanno sottolineando l'ultima trasformazione di Ahsoka. Un fan ha infatti condiviso su Twitter l'immagine di Ahsoka e Gandalf creata da Filoni.

"Sembra appropriato condividere questo vecchio disegno realizzato da Filoni che mette a confronto Ahsoka e Gandalf. Abbiamo sempre saputo che #Ahsoka assume l'aspetto di 'Ahsoka la Bianca', ma vedere il significato dietro gli eventi di come ci arriva è stato bello", ha condiviso un utente. "Come Gandalf, Ahsoka supera la sfida che le si pone davanti, muore il suo vecchio io e risorge con un nuovo scopo. L'aspetto bianco simboleggia un cuore puro e la pace interiore. Una purificazione dal trauma interiore che ha superato".