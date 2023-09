Ahsoka: ecco perché Benedict Cunbwerbatch ha rifiutato il ruolo del Grand'Ammiraglio Thrawn

La star era in lizza per la parte prima che Lars Mikkelsen tornasse nei panni del personaggio dopo averlo doppiato in Star Wars Rebels.

All'epoca dei casting di Ahsoka, molti fan speravano di vedere annunciato il nome di Benedict Cumberbatch nei panni del Grand'Ammiraglio Thrawn, il villain principale della miniserie Star Wars.

Tuttavia, l'attore si era tirato indietro prima ancora che la Lucasfilm potesse fargli un'offerta. La parte poi è stata affidata a Lars Mikkelsen, che aveva già prestato la propria voce a Thrawn in Star Wars Rebels.

Lo stesso Cumberbatch, in un'intervista rilasciata a Collider, ha dichiarato di non essere interessato a ricoprire un ruolo del genere, che richiederebbe ore di trucco minuzioso ogni giorno.

"Non voglio assolutamente diventare blu. Ho fatto diventare l'aria blu, molto recentemente. No no, seriamente, ho del tempo prezioso da passare con i miei figli e penso che sedermi su una sedia per il trucco e farmi dipingere di blu, e la quantità di tempo che ci vorrebbe per farlo e poi toglierlo alla fine della giornata, potrebbe... non è il momento giusto nella mia vita per questo".

Una scelta del tutto condivisibile insomma, e poi Lars Mikkelsen ci sembra un attore fenomenale che già in Rebels aveva dimostrato di aver capito benissimo il personaggio.

La prossima settimana rivedremo Cumberbatch nel nuovo corto Netflix di Wes Anderson, La meravigliosa storia di Henry Sugar, di cui potete già leggere la nostra recensione.