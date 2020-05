Agents of S.H.I.E.L.D.: la stagione finale sarà un crossover con l'MCU

La stagione 7 di Agents of S.H.I.E.L.D includerà un crossover finale con l'universo cinematografico Marvel, come confermato dai creatori della serie.

Agents of S.H.I.E.L.D., serie tv lanciata da Marvel e ABC nel 2013, è ormai arrivata alla sua settima stagione e la novità è che sul finale ci sarà un crossover con il Marvel Cinematic Universe, come hanno affermato proprio in questi giorni i creatori dello show.

Agents of S.H.I.E.L.D.: una foto del crossover con Agent Carter

In un'intervista pubblicata da Deadline ai creatori di Agents of S.H.I.E.L.D. Maurisa Tancharoen e Jed Whedon e ai produttori Jeph Loeb e Jeffrey Bell, è stata confermata questa notizia in risposta a una domanda su una possibile unione tra i due universi:

Jed Whedon: "Incontreremo qualcosa."

Jeph Loeb: "(ride) Sì, ci imbatteremo in qualcosa."

Jeffrey Bell: "Succederà sicuramente qualcosa."

Il team creativo dello show non si è sbilanciato molto su come gli agenti dello SHIELD potranno intrecciarsi all'interno dell'MCU, ma la conferma che qualcosa accadrà dovrebbe aumentare ulteriormente l'aspettativa dei fan, in attesa di capire cosa potrebbe succedere. Ci attendiamo grandi cose da questa ultima stagione dello show, come poi lascia intendere Jeffrey Bell, che è anche co-showrunner: "Voglio dire che, poiché questa è stata la nostra ultima stagione e c'era una nostalgia di fondo, ci siamo davvero dedicati alle storie. Abbiamo rischiato. Ci sono molte cose divertenti che non avremmo mai provato prima e sono davvero curioso di vedere come i fan risponderanno ad alcune delle scelte più audaci."

Nelle prime stagioni dello show i collegamenti con l'MCU erano molto più evidenti, basti ricordare il personaggio di Nick Fury di Samuel L. Jackson, che è apparso in un cameo memorabile e Jaimie Alexander è apparso come Lady Sif in due episodi, riprendendo il suo ruolo nei film di Thor. Inoltre, gli eventi di Captain America: The Winter Soldier sono stati fortemente sentiti nella serie.