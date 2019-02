Agents of S.H.I.E.L.D. 7: una star anticipa l'inizio delle riprese

La sesta stagione di Agents of S.H.I.E.L.D. arriverà a maggio, ma già le star dello show scalpitano per le riprese imminenti della settima stagione. Ad anticipare il nuovo impegno sul set è Ming-Na Wen, che interpreta l'Agente Melinda May. Ming-Ma ha preso la parola su Instagram per informare i fan del suo ritorno sul set per la settima stagione. Al momento la sua è un'incursione preparatoria per i retest su trucco e costumi, ma l'inizio delle riprese è ormai imminente.

La serie ABC Agents of S.H.I.E.L.D. è stato il primo show live-action del Marvel Universe ad approdare sul piccolo schermo. In un primo tempo al centro della serie vi era Phil Coulson (Clark Gregg), capo dello SHIELD. Dopo una serie di svolte drammatiche, la serie si è focalizzata sul personaggio di Daisy Johnson (Chloe Bennet) occupandosi di robot killer, viaggi nel tempo e pericoli di vario tipo.

Il futuro di Agents of S.H.I.E.L.D. è già segnato. A sorpresa, la serie è stata rinnovata per una settima stagione che sarà composta da 13 episodi. Il rinnovo è arrivato a tempo record per far sì che cast e crew non dovessero attendere troppo a lungo prima di fare ritorno sul set. Nel frattempo, il trailer della sesta stagione di Agents of S.H.I.E.L.D. ha aperto nuovi enigmi sulla direzione della serie. Nel filmato si può vedere per la prima volta Alphonso "Mack" Mackenzie, interpretato dall'attore Henry Simmons, nel nuovo ruolo di direttore e si accenna a un possibile misterioso ritorno dell'agente Phil Coulson che era partito con destinazione Tahiti insieme a Melinda May (Ming-Na Wen) con l'intenzione di trascorrere in pace i suoi ultimi giorni di vita. Nel frattempo, lo SHIELD è impegnato nella ricerca di Fitz (Iain De Caestecker). L'agenzia, dopo la morte di Coulson, deve quindi trovare una nuova guida e Mack, che ha lavorato a lungo accanto al team, sembra la scelta perfetta per il complicato ruolo.

La sesta stagione di Agents of S.H.I.E.L.D. farà ritorno a maggio su ABC e in Italia, successivamente, su Fox.

