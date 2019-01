Agents of S.H.I.E.L.D. 6: il primo teaser trailer dei nuovi episodi

Agents of S.H.I.E.L.D. tornerà sugli schermi televisivi in estate con gli episodi della sesta stagione della serie targata ABC e l'emittente ha ora condiviso il primo teaser trailer.

Nel filmato si può vedere per la prima volta Alphonso "Mack" Mackenzie, interpretato dall'attore Henry Simmons, nel nuovo ruolo di direttore e si accenna a un possibile misterioso ritorno dell'agente Phil Coulson che era partito con destinazione Tahiti insieme a Melinda May (Ming-Na Wen) con l'intenzione di trascorrere in pace i suoi ultimi giorni di vita. L'agenzia, dopo la morte di Coulson, deve quindi trovare una nuova guida e Mack, che ha lavorato a lungo accanto al team, sembra la scelta perfetta per il complicato ruolo.

Ecco il video:

Simmons ha dichiarato: "Personalmente adoro la sfida di essere direttore dello S.H.I.E.L.D. Mack ha lavorato fianco a fianco con le persone che ora guida, questo lo aiuta molto, è uno di loro". La sola cosa che può sconfiggere la riluttanza di Mack a guidare le persone a cui è legato è che non vuole mettere a repentaglio la loro vita. Il risultato è che Mack dovrà prendere decisioni ardue una volta divenuto direttore. Quali sacrifici verranno fatti?".

ABC non ha ancora annunciato la data della première della sesta stagione, in arrivo sugli schermi americani in estate.