Agatha: nuovo titolo e sinossi per la serie spinoff di Wandavision

Cambia ufficialmente titolo la serie Disney+ su Agatha Harkness, l'intrigante personaggio interpretato da Kathryn Hahn in WandaVision. Stando a un nuovo report pubblicato online sembrerebbe proprio che la serie si chiamerà Agatha: Darkhold Diaries e i Marvel Studios hanno anche diffuso la sinossi ufficiale del primo episodio.

"Nel primo episodio vediamo Agatha Harkness (Kathryn Hahn) uscire finalmente da un incantesimo in cui è rimasta intrappolata. Non vede l'ora di tornare alle sue vecchie abitudini omicide, ma scopre di essere impotente. L'unica strada percorribile per lei è quella di imbarcarsi in una pericolosa ricerca per riavere i suoi poteri con l'aiuto di uno o due improbabili amici".

Stando alle prime indiscrezioni, la serie dovrebbe arrivare in streaming il 19 settembre 2024, ma con lo sciopero ancora in atto la data di uscita potrebbe facilmente cambiare. Si vocifera, inoltre, che lo show esplorerà anche la bisessualità di Agatha e che il personaggio di Aubrey Plaza, new entry nell'MCU, sarà proprio la fidanzata o moglie della nota strega.

Agatha, chi sarà il villain dello show?

L'indiscrezione è arrivata dallo scooper Daniel Ritchman secondo cui Okwui Okpokwasili sarebbe stato scelto per interpretare il leader del gruppo "I Sette di Salem". Faranno il loro debutto in live action per cercare vendetta contro Agatha Harkness. Nei fumetti sono tutti figli illegittimi di Nicholas Scratch, a sua volta figlio di Agatha.

La serie è descritta come "una comedy a tinte dark". Alla guida del progetto ci sarà Jac Schaeffer, già nel team di WandaVision, e il gruppo di autori sarà composto anche da Megan McDonnell, Peter Cameron, Laura Donney e Cameron Squires.