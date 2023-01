Agatha: Coven of Chaos, la serie tv potrebbe aver cambiato titolo

Una nuova foto dal set di Agatha: Coven of Chaos accenna a un possibile cambio di titolo per la serie tv Disney+

Una nuova immagine dal set di Agatha: Coven of Chaos potrebbe indicare che i produttori della serie tv potrebbero aver deciso un titolo alternativo. Lo show Disney+ dedicato alla strega Agatha Harkness, la villain di WandaVision, è attualmente in produzione e non sono ancora stati resi noti cambiamenti in corso d'opera, ma una foto pubblicata nelle storie Instagram dall'attore Joe Locke sembrerebbe suggerire una possibile virata.

L'indiscrezione diffusa da Locke consiste nello scatto a una delle sedie per il cast sul set, dove invece che Agatha: Coven of Chaos compare il titolo Agnes of Westview. Per lo show non sarebbe la prima modifica al titolo, dato che inizialmente era stato proposto Agatha: House of Harkness, e il riferimento a Westview avrebbe decisamente senso visto il finale di WandaVision, ma al momento nessuna conferma ufficiale arriva dal team.

Agatha dopo il finale di WandaVision

Il personaggio interpretato da Kathryn Hahn in WandaVision era quello della potentissima strega Agatha Harkness, infiltrata a Westview nei panni apparentemente innocui della vicina di casa Agnes. In realtà la fattucchiera teneva d'occhio Wanda per portarle via i poteri una volta sbloccata la sua identità da Scarlet Witch, ma il piano non è andato come sperato. Nel finale Wanda riesce infatti a sopraffarla scombinando la sua memoria e lasciandola inerme e inconsapevole a Westview con l'identità di Agnes.

WandaVision: lo spinoff su Agatha Harkness è in fase di sviluppo

Avrebbe quindi molto senso se la serie tv in arrivo nel 2023 su Disney+ accennasse nel titolo al luogo da dove dovrebbero ripartire le vicende legate ad Agatha. Nello show torneranno inoltre alcuni volti noti appartenenti a WandaVision, come Debra Jo Rupp, Emma Caulfield Ford e Kate Forbes, mentre in quanto a novità il cast vanterà la presenza di Joe Locke, Aubrey Plaza, Ali Ahn, Maria Dizzia, Sasheer Zamata, Patti LuPone, Miles Gutierrez-Riley e Okwui Okpokwasili.