Agatha: Darkhold Diaries introdurrà una teoria della cospirazione nell'MCU?

Agatha: Darkhold Diaries è una delle prossime serie in arrivo su Disney+. Si sa ancora pochissimo dello show, tuttavia, un nuovo rumor suggerisce che la serie ha in serbo una nuovissima teoria della cospirazione nel MCU.

Uno dei momenti più scioccanti di WandaVision è stata la rivelazione che Scarlet Witch ha controllato la mente dei residenti di Westview per mantenere le sue illusioni, trasformandola immediatamente nella cattiva agli occhi di molti fan.

Tuttavia, sembra che questa verità non sia nota agli abitanti del MCU: un insider di Hollywood, "CanWeGetSomeToast", ha affermato che l'incidente è stato archiviato come un "esercitazione degli Avengers", mentre un gruppo di teorici della cospirazione online cercherà di scoprire la verità in Agatha: Diari di Darkhold.

I nomi coinvolti in Agatha: Darkhold Diaries

Agatha: Darkhold Diaries è a tutti gli effetti lo spin-off di WandaVision e ruota attorno all'Agatha Harkness di Kathryn Hahn. La serie è stata sviluppata da Jac Schaeffer, che è stata capo showrunner e produttrice esecutiva di WandaVision. Schaefer è stata anche una delle sceneggiatrici dei film Marvel di successo Captain Marvel e Black Widow.

Agatha: Diari di Darkhold, primo sguardo allo spinoff di Wandavision in un video

Oltre a Kathryn Hahn, la serie è interpretata anche da Aubrey Plaza, Ali Ahn, Maria Dizzia, Sasheer Zamata, Debra Jo Rupp, Emma Caulfield, David Payton, David Lengel, Asif Ali, Amos Glick, Brian Brightman, Kate Forbes, David Payton, David Lengel, Asif Ali, Amos Glick, Brian Brightman e Kate Forbes. Jac Schaeffer, Gandja Monteiro e Rachel Goldberg dirigono la serie.