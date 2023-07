Agatha: Coven of Chaos, tornerà anche Evan Peters nella serie Marvel?

Alcuni rumor danno per certo il ritorno di Evan Peters nei panni dello stesso personaggio già apparso in WandaVision.

Secondo una nuova indiscrezione che circola sui social media, pare che Evan Peters dovrebbe riprendere il suo ruolo di WandaVision in Agatha: Coven of Chaos, serie incentrata sul personaggio interpretato da Kathryn Hahn.

Non si conoscono ulteriori dettagli sull'entità del suo ruolo, anche se il modo in cui la storia del personaggio si è conclusa nel finale di WandaVision è stato innegabilmente affrettato. Per questo motivo, sarebbe divertente scoprire quanto lo sfortunato Ralph fosse consapevole del suo ruolo nella manipolazione della Strega Scarlatta.

È difficile non sperare che la magia di Agatha possa in qualche modo riportare indietro Pietro, anche se in un nuovo corpo. Ricordiamo che Quicksilver è stato decisamente sottoutilizzato dopo un'unica apparizione in Avengers: Age of Ultron, e il fatto che Peters potrebbe avere un'altra possibilità in questo mondo dopo aver interpretato il personaggio nell'Universo degli X-Men della Fox potrebbe essere elettrizzante.

Secondo quanto è emerso recentemente, pare sia stata rivelata l'identità del villain di questo show.

Oltre alla Hahn, il cast di Agatha: Coven of Chaos incluse anche Aubrey Plaza, Joe Locke, Sasheer Zamata, Ali Ahn, Miles Gutierrez-Riley, Okwui Okpokwasili e Maria Dizzia.

Il cast di supporto dello show sarà composto da alcuni volti noti di WandaVision, tra cui Emma Caulfield Ford (Sarah Proctor), Debra Jo Rupp (Sharon Davis), David Payton (John Collins), David Lengel (Harold Proctor), Asif Ali (Abilash Tandon), Amos Glick (Dennis), Brian Brightman (Sceriffo Miller) e Kate Forbes (Evanora Harkness).