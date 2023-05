Agatha: Coven of Chaos, svelato il villain principale dello show? (SPOILER)

Regna ancora il mistero attorno alla trama di Agatha: Coven of Chaos, nuova serie per Disney+ che vedrà Kathryn Hahn riprendere il ruolo della potente strega Agatha Harkness, apparsa per la prima volta in WandaVision, ma sono emerse indiscrezioni attorno al possibile villain. Nonostante la tanto rumoreggiata presenza di Mephisto, i cattivi della serie dovrebbero essere in realtà i Sette di Salem, un gruppo di mistici ben noti ai fan dei fumetti Marvel.

L'indiscrezione è arrivata dallo scooper Daniel Ritchman secondo cui Okwui Okpokwasili sarebbe stato scelto per interpretare il leader del gruppo. I Sette di Salem faranno il loro debutto in live action per cercare vendetta contro Agatha Harkness. Nei fumetti sono tutti figli illegittimi di Nicholas Scratch, a sua volta figlio di Agatha.

Di cosa parla Agatha: Coven of Chaos?

Agatha: Coven of Chaos viene descritta come una comedy a sfumature dark, ma le fonti di Variety vicine alla produzione non hanno svelato ulteriori dettagli del progetto. Jac Schaeffer, che ha già firmato WandaVision, si occuperà della sceneggiatura e della produzione.

La serie dovrebbe arrivare su Disney+ intorno alla fine dell'anno o all'inizio del 2024. Confermato anche il ritorno di Debra Jo Rupp, interprete di Mrs. Hart, e Emma Caulfield, interprete di Dottie, grandi protagoniste in WandaVision. Alla guida di Agatha: Coven of Chaos ci sarà Jac Schaeffer, già nel team di WandaVision, e il gruppo di autori sarà composto anche da Megan McDonnell, Peter Cameron, Laura Donney e Cameron Squires.