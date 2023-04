Agatha: Coven of Chaos, svelato il ruolo di Patti LuPone nella serie Marvel

Patti LuPone ha rivelato l'identità del personaggio che interpreterà in Agatha: Coven of Chaos, la nuova serie Marvel di Disney+.

Era da tempo che sapevamo dell'ingresso di Patti LuPone nel cast di Agatha: Coven of Chaos, ma non eravamo ancora al corrente del ruolo che avrebbe avuto l'icona di Broadway nello spin-off di WandaVision.

Si ipotizzava, tuttavia, che LuPone interpretasse una strega, e a quanto pare sarà proprio così, stando a quanto riportato anche da EW!.

"È una congrega di streghe, e io interpreto Lidia Calderu, che apparentemente è nel mondo Marvel. Ho fatto delle ricerche, è davvero sexy, ha un corpo e dei capelli fantastici" ha spiegato l'attrice, che ha poi descritto Calderu come "una strega siciliana di 450 anni i cui poteri hanno a che fare con la divinazione e i tarocchi".

"Non sapevo che nell'universo Marvel ci fossero le streghe, non conoscevo nulla di quel mondo" ha poi continuato, fornendo ulteriori dettagli "Per cui siamo una congrega di streghe di cui fanno parte anche Kathryn Han, Aubrey Plaza, e un famiglio, l'attore di Heartstopper Joe Locke".

