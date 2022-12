Agatha: Coven of Chaos, Patti LuPone entra nel cast

La star dei musical Patti LuPone farà parte del cast della nuova serie Marvel intitolata Agatha: Coven of Chaos, prodotta per Disney+.

La produzione del progetto, ideato come spinoff di WandaVision, non ha però ancora annunciato la parte affidata all'attrice, anche se online sono apparse alcune indiscrezioni.

Kathryn Hahn sarà la protagonista di Agatha: Coven of Chaos e Patti LuPone, secondo le fonti di Deadline, avrà il ruolo di una strega.

Alla guida di Agatha: Coven of Chaos ci sarà Jac Schaeffer, già nel team di WandaVision, e il gruppo di autori sarà composto anche da Megan McDonnell, Peter Cameron, Laura Donney e Cameron Squires.

Nel cast del progetto destinato a Disney+ ci sono poi Joe Locke, Aubrey Plaza, Ali Ahn e Maria Dizzia che potrebbero interpretare delle streghe, e Sasheer Zamata. Emma Caulfield Ford, inoltre, riprenderà la parte di Dottie, personaggio già apparso nella serie con star Elizabeth Olsen e Paul Bettany.

Le riprese sono iniziate a dicembre in vista di un debutto in streaming previsto per il 2024.