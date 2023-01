Agatha: Coven Of Chaos, le riprese stanno per iniziare: scoprite cast e crew della nuova serie Marvel

Vi mancava Agatha Harkness? Beh, sta per tornare in Agatha: Coven of Chaos, lo spin-off di WandaVision le cui riprese inizieranno proprio nei prossimi giorni. Intanto, scopriamo chi vedremo sullo schermo assieme a Kathryn Hahn e chi si occuperà della serie Marvel prodotta e distribuita da Disney+.

Come segnalano CBM e l'Hollywood Reporter, infatti, manca pochissimo per il primo ciak sul set di Agatha: Coven of Chaos, uno dei titoli più attesi delle prossime fasi del MCU, che sembra inizierà a girare la prossima settimana, capitanata ancora una volta da Jac Schaeffer, l'head writer di WandaVision.

La produttrice, inoltre, sarà anche regista di diversi episodi dello show dedicato alla Agatha Harkness interpretata da Kathryn Hahn, con Gandja Monteiro (Mercoledì, The Chi) e Rachel Goldberg (Cloak & Dagger, Mayans M.C.) che si occuperanno di dirigere il resto degli episodi.

Per quanto riguarda gli attori presenti all'appello, oltre alla Hahn sapevamo già che avremmo rivisto altri volti familiari provenienti da WandaVision come Emma Caulfield Ford, Debra Jo Rupp, Asif Ali, Kate Forbes, Amos Glick e Brian Brightman, ma a loro si aggiungeranno anche Aubrey Plaza, Patti LuPone, Joe Locke, Okwui Okpokwasili, Miles Gutierrez-Riley, Ali Ahn e Maria Dizzia.

Agatha: Coven of Chaos, il ruolo di Aubrey Plaza svelato da una teoria dei fan?

Al momento non sappiamo di preciso quando avverrà il debutto dello show su Disney+, ma la serie è attesa sulla piattaforma per questo 2023. Vi aggiorneremo non appena ci saranno novità in merito.