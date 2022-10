Agatha: Coven of Chaos, ecco quando partiranno le riprese della nuova serie Disney+

Kathryn Hahn, interprete della strega Agatha Harkness in WandaVision, ha svelato che le riprese dello spinoff dedicato al suo personaggio, Agatha: Coven of Chaos, partiranno molto presto.

Il futuro dell'MCU passa anche dal piccolo schermo. Tra i nuovi progetti annunciati c'è anche la serie TV Agatha: Coven of Chaos, incentrata sul personaggio di Agatha Harkness, strega dei fumetti Marvel apparsa in WandaVision. Ad interpretarla ci ha pensato Kathryn Hahn ed è stata proprio la nota attrice a svelare quando partiranno le riprese dello show.

"Non mi aspettavo di essere protagonista di uno spin-off tutto mio, è davvero fantastico. Siamo bel mezzo del progetto e dovremmo partire con le riprese a novembre. Non vedo l'ora" ha dichiarato in una recente intervista al Chicago Film Festival.

Di cosa parlerà lo spinoff di Wandavision

La nuova serie con star Kathryn Hahn viene descritta come una comedy a sfumature dark, ma le fonti di Variety vicine alla produzione non hanno svelato ulteriori dettagli del progetto. Jac Schaeffer, che ha già firmato WandaVision, si occuperà della sceneggiatura e della produzione. Grazie alla sua interpretazione, Kathryn è stata nominata agli Emmy come miglior attrice non protagonista. Coven of Chaos farà ufficialmente parte della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe.

Nella serie con Elizabeth Olsen e Paul Bettany, Kathryn ha inizialmente avuto la parte di Agnes, la vicina della coppia dei protagonisti. Le puntate hanno poi svelato che si trattava di una potente strega, di cui si scopriva qualche dettaglio riguardante il passato.