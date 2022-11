Agatha: Coven of Chaos, nel cast anche Aubrey Plaza e Joe Locke

Agatha: Coven of Chaos, lo spinoff di WandaVision, ha trovato altri due dei suoi protagonisti: nel cast ci saranno infatti anche Aubrey Plaza e Joe Locke.

Come da tradizione, i Marvel Studios non hanno rivelato i dettagli dei ruoli assegnati ai due interpreti.

Kathryn Hahn sarà la protagonista di Agatha: Coven of Chaos e nel cast era già stata confermata la presenza di Emma Caulfield che riprenderà la parte di Dottie.

Pochi giorni fa era poi arrivata la notizia del coinvolgimento di Joe Locke, uno dei protagonisti di Heartstopper, tra gli interpreti dello show targato Marvel prodotto per Disney+.

Legion: una scena con Aubrey Plaza nella seconda stagione

La presenza di Aubrey Plaza non è stata ufficializzata dai produttori, ma Illuminerdi sostiene che l'attrice avrà una parte da non protagonista. L'attrice, attualmente, è nel cast anche della seconda stagione di The White Lotus e, in precedenza, è apparsa in show molto apprezzati come Parks and Recreation e Legion.

Alla guida di Agatha: Coven of Chaos ci sarà Jac Schaeffer, già nel team di WandaVision, e il gruppo di autori sarà composto anche da Megan McDonnell, Peter Cameron, Laura Donney e Cameron Squires.

Le riprese inizieranno a dicembre in vista di un debutto in streaming previsto per il 2024.