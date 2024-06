Agatha All Along: la prima foto della serie Marvel svela i nuovi personaggi

Svelata la prima immagine ufficiale della serie che vedrà il ritorno di Kathryn Hahn nei panni del personaggio che aveva debuttato in WandaVision

Nella parte finale di WandaVision avevamo finalmente scoperto chi aveva incasinato tutto per Wanda Maximoff nella città fittizia di Westview: la Agnes di Kathryn Hahn si era rivelata essere la vera villain dello show.

Agatha Harkness è la strega della Marvel che da tempo si intrometteva nel mondo dei fumetti e teneva d'occhio Wanda sotto le mentite spoglie di una vicina amichevole. Alla fine di WandaVision, Harkness veniva sopraffatta da Scarlet Witch e si era trovata intrappolata a Westview.

Ma sappiamo che ora sta escogitando nuovi trucchi nella serie tutta sua, Agatha All Along di cui vediamo oggi la prima immagine ufficiale che rivela anche alcuni nuovi personaggi. Lo show debutterà su Disney+ il 18 settembre 2024.

Kathryn Hahn e il cast di Agatha All Along

Chi c'è insieme ad Agatha?

La protagonista non sarà sola stavola. Come potete vedere nell'immagine in anteprima, la serie spin-off di WandaVision vedrà Harkness affiancata da "un gruppo eterogeneo e misto di streghe", tra cui Lilia di Patti LuPone, Jennifer di Sasheer Zamata, Sharon di Debra Jo Rupp e Alice di Ali Ahn.

"Quello che hanno in comune è che sono streghe senza congreghe", ha spiegato Jac Schaeffer a Empire. "Le streghe sono definite da inganno, tradimento, malvagità ed egoismo. Cosa fai quando hai un gruppo di streghe che dimostrano queste nozioni e hai bisogno che lavorino insieme?". Ci si aspetta un bel po' di magia del caos.

Kathryn Hahn canterà ancora nella serie Marvel?

Sebbene i dettagli sullo show siano in gran parte top secret, è stato riportato che i compositori di Agatha All Along Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez hanno già scritto nuove canzoni e che lo show, secondo il suo creatore, si baserà su ogni tipo di leggenda stregonesca.

"Mentre WandaVision giocava con la forma delle classiche sitcom televisive, qui giochiamo molto con il canone delle streghe", ha aggiunto Schaeffer. "Ad esempio, le immagini stenografiche delle streghe". Ma ci aspettiamo anche di ritrovare un po' dell'emozione che permeava WandaVision. "Non volevamo certo una strega cattiva e monodimensionale", ha insistito l'autore. "Avremo dei momenti in cui vedremo il vero cuore di Agatha".