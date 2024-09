Agatha All Along: svelata l'identità del personaggio di Joe Locke

Ci sono state molte speculazioni sull'identità del "Teen" di Joe Locke in Agatha All Along e ora finalmente sappiamo di che personaggio si tratta.

Se siete lettori di fumetti, è probabile che abbiate già capito che Joe Locke interpreterà quasi certamente Billy Kaplan/Billy Maximoff/Wiccan in Agatha All Along della Marvel Television.

Ora, questo sembra essere stato confermato dai sottotitoli delle versioni internazionali del trailer dello show. Come si può vedere qui sotto, Locke è accreditato come "Billy", il che significa che uno dei segreti peggio custoditi dai Marvel Studios è finalmente svelato.

Perché il personaggio di Locke sia stato etichettato come "Teen" è difficile da dire; alcuni potrebbero sostenere che Agatha All Along stia cercando di creare un senso di mistero simile a quello che circonda WandaVision, anche se è importante ricordare che molte delle persone che guarderanno questo show saranno fan/spettatori occasionali.

Cosa dice Locke

"Una delle cose che amo della Marvel è che si mantengono tutti questi segreti che all'inizio sono davvero frustranti, soprattutto quando si fanno cose come le interviste con la stampa", ha detto Locke a proposito della segretezza in una recente intervista. "Ma il motivo per cui li si mantiene è che se li si dicesse, non si otterrebbe lo stesso effetto sorpresa".

Ha aggiunto: "I segreti sono tali per un motivo, e la storia di Teen è interessante. Se potessi parlarne ora, rovinerei l'intero scopo dello show, ed è questo che mi permette di mantenere un segreto. Altrimenti, vi direi tutto".

Il fatto che "Teen" sia Billy sarà sicuramente una parte importante della storia di Agatha All Along, poiché immaginiamo che voglia percorrere la Strada delle Streghe per trovare sua madre, Wanda Maximoff, alias la Strega Scarlatta.

Kathryn Hahn e il cast di Agatha All Along

In Agatha All Along, la famigerata Agatha Harkness si ritrova a terra e senza poteri dopo che un insospettabile ragazzino (Teen) dark la aiuta a liberarsi da un incantesimo distorto. Il suo interesse si accende quando lui la prega di accompagnarlo sulla leggendaria Strada delle Streghe, una serie di prove magiche che, se superate, ricompensano una strega con ciò che le manca. Insieme, Agatha e questo misterioso adolescente mettono insieme una congrega disperata e si incamminano giù, giù, giù per la Strada.

La serie è interpretata da Kathryn Hahn, Joe Locke, Sasheer Zamata, Ali Ahn, Maria Dizzia, Paul Adelstein, Miles Gutierrez-Riley, Okwui Okpokwasili, con Debra Jo Rupp, con Patti LuPone e Aubrey Plaza. I produttori esecutivi sono Kevin Feige, Louis D'Esposito, Brad Winderbaum, Mary Livanos e Jac Schaeffer, che ha anche diretto tre episodi.