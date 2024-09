Agatha All Along: il nuovo spot in stile VHS sottolinea l'atmosfera horror

Su Disney+ sta per arrivare la nuova serie Agatha All Along e il promo inedito si ispira agli horror degli anni '80.

Il nuovo promo della serie Agatha All Along è ispirato allo stile visivo delle videocassette degli anni '80 e punta l'attenzione sugli aspetti horror della storia che verrà proposta su Disney+.

Lo show con star Kathryn Hahn debutterà il 18 settembre in streaming con i primi due episodi.

Un promo dello show

Nel video diffuso dalla Marvel si ricorda il legame tra Agatha All Along e WandaVision prima di ribadire che la storia proporrà nelle puntate eventi in cui non mancheranno demoni, creature sovrannaturali, pericoli e vari mostri che ostacoleranno il percorso che compieranno Agatha Harkness e l'adolescente misterioso interpretato da Joe Locke.

La nuova serie è infatti incentrata su Agatha che parte per una pericolosa e misteriosa avventura piena di prove e tribolazioni. La showrunner è Jac Schaeffer, già creatrice di WandaVision, che ha diretto inoltre l'episodio pilota.

Agatha All Along, Brad Winderbaum anticipa che sarà una serie "spaventosa e divertente"

La sinossi ufficiale anticipa che la famigerata Agatha Harkness si ritrova in difficoltà e senza poteri dopo che un misterioso adolescente l'aiuta a liberarsi da un incantesimo. Il suo interesse si accende quando lui la prega di accompagnarlo sulla leggendaria Strada delle Streghe, una serie di prove magiche che, se superate, ricompensano una strega con ciò che ha perduto. Insieme, Agatha e questo misterioso ragazzo mettono insieme una congrega disperata e si incamminano.