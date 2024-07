Agatha All Along, la strega e la sua "congrega" nella nuova immagine della serie Marvel

Quando manca ormai una sola settimana all'uscita di Deadpool & Wolverine, i Marvel Studios stanno cominciando a promuovere con più insistenza anche Agatha All Along, la sua nuova serie in arrivo su Disney+ di cui vediamo oggi una nuova immagine ufficiale.

Il nuovo scatto mostra Kathryn Hahn e la maggior parte del cast della serie su quella che probabilmente è l'enigmatica Strada delle Streghe, un luogo importante sia nella serie che nel canone più recente di Scarlet Witch.

Come abbiamo visto nel primo trailer, si tratta della prima serie Marvel Studios in uscita quest'anno - considerando che X-Men '97 non fa parte del MCU ed è targata Marvel Animation. Il debutto è previsto per il 18 settembre prossimo.

Kathryn Hahn e il cast di Agatha All Along

Ora che i Marvel Studios hanno dimostrato di voler entrare sul serio nel mondo dell'horror con Marvel Studios presenta: Licantropus, molti fan si chiedono se la serie incentrata su Agatha potrebbe assumere un tono più spettrale rispetto alla maggior parte degli altri progetti del MCU. Secondo la star della serie, Sasheer Zamata, i fan potrebbero rimanere sorpresi da quanto la serie abbia un'atmosfera davvero horror.

Agatha All Along: ecco i primi dettagli sulla storia della serie televisiva Marvel

"Io, e credo anche i fan, saremo sorpresi di quanto orrore ci sarà nello show", ha dichiarato Zamata in una recente chiacchierata. "È davvero molto spaventoso, drammatico, violento e tutto il resto. E anche divertente! Ma penso che una volta scoperto il potenziale di questo show sarà uno shock per le persone".

In Agatha All Along, la famigerata Agatha Harkness si ritrova priva del suo potere dopo che un insospettabile adolescente la aiuta a liberarsi da un incantesimo distorto. Il suo interesse si accende quando lui la prega di accompagnarlo sulla leggendaria Strada delle Streghe, una serie di prove magiche che, se superate, ricompensano una strega con ciò che ha perduto. Insieme, Agatha e questo misterioso adolescente mettono insieme una congrega disperata e si incamminano giù, giù, giù per la Strada...