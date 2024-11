Agatha All Along: la showrunner spiega il finale della serie

Jac Schaeffer, showrunner di Agatha All Along, ha parlato del finale di stagione da due episodi di Agatha All Along e delle scelte di Agatha.

La showrunner di Agatha All Along ha spiegato il camaleontico finale di stagione della sua seconda serie Marvel, non procedete con la lettura se non avete visto la serie perché ci saranno molti SPOILER.

Affrontando la Morte, Agatha Harkness si sacrifica per salvare Billy Maximoff ma, piuttosto che riunirsi con suo figlio Nicky nell'aldilà, sceglie di rimanere sulla Terra come fantasma. Questo ha portato i fan a creare molte teorie sul perché non abbia colto l'opportunità di rivederlo.

Agatha All Along, cosa significa quel momento molto intimo con Rio nell'ultimo episodio?

La spiegazione della showrunner

Alla domanda sul perché Agatha non volesse affrontare suo figlio, Schaeffer risponde: "Penso che si vergogni di tutto quello che ha fatto. Credo che sappia che Nicky è sempre stato dalla parte della vita e non voleva uccidere le streghe. E credo che si vergogni di non essere riuscita a salvarlo e a curarlo, e credo che senta di aver fallito con lui".

Agatha All Along

"E poi penso che pensi che lui non la riconoscerebbe ora, perché ha ucciso così tanto da allora", continua la showrunner. "Personalmente l'ho trovato un interessante ribaltamento del tropo di un cattivo che cerca di resuscitare una persona amata. Mi piaceva l'idea che Agatha sapesse che è inutile e sciocco e che, in realtà, non volesse vederlo a causa della sua vergogna. Per me è molto più tragico che non si arrenda alla Morte perché vuole tenere il figlio a distanza, temendo che lui non la perdoni e non la ami".

Nel penultimo episodio di Agatha All Along, i membri superstiti della congrega tornano al punto di partenza prima dell'inizio del processo finale. Tuttavia, questo processo si svolge in una struttura spoglia e simile a un obitorio ed è ben lontano dagli sfarzi stravaganti e a tema horror che lo hanno preceduto.

Agatha All Along

Alla domanda sull'obiettivo di questo processo - che vede Billy trovare un nuovo corpo per Tommy e Jen riacquistare i suoi poteri - Schaeffer spiega: "Ok, questo processo è il meno coesivo, ed è stato pensato come WandaVision, sapete, mentre lei va avanti nelle sitcom, comincia a disfarsi, e la sovrapposizione delle sitcom comincia a non funzionare. È una sorta di arco narrativo. L'abbiamo collegato alle fasi letterali del lutto".

"In questo caso, si tratta di qualcosa che avviene interamente nel subconscio di Billy. Non ne è consapevole. Ma volevamo tracciare una sorta di concetto di disincanto nei confronti della strada, di rabbia per la morte dei suoi amici, di frustrazione, forse di senso di colpa inconscio, di malcontento che si agita e che inizia a influenzare le prove in modo sottile".

"Questo processo è molto scarno", osserva la showrunner. "Non si occupa più dei capelli, del trucco, del guardaroba perché, a un certo livello, si rende conto di quanto sia sgradevole, visto che le persone stanno realmente morendo. Quindi è un processo molto scarno, e devono solo coltivare qualcosa. È il processo della terra. È molto semplice. Devono coltivare qualcosa in uno spazio senza terra, acqua o semi. È Agatha, ironia della sorte, che esce dalla strada dopo aver rispettato le regole".