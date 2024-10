Agatha All Along, cosa significa quel momento molto intimo con Rio nell'ultimo episodio?

L'episodio di questa settimana di Agatha All Along ha visto la congrega affrontare la seconda prova in un momento musicale a tema anni '70, ma la puntata non si è limitata solo alla sfida.

Il quarto episodio della serie Marvel ha anche introdotto Rio (Aubrey Plaza) nella congrega e ha rivelato qualcosa in più sul passato di Agatha, oltre a fornire importanti chiarimenti sul motivo per cui Agatha e Rio sono nemiche, come rivelato nella prima puntata della serie.

La puntata ha visto Rio, dopo che Teen è stato gravemente ferito a causa della prova, parlare con le altre streghe di come la "cicatrice" che porta con sé dal suo passato sia una persona che ha dovuto ferire perché stava facendo il suo lavoro.

Agatha All Along

Quando le due streghe si allontanano e quasi si baciano, Rio interrompe il momento con una rivelazione sorprendente sull'identità di Teen, dicendo ad Agatha "quel ragazzo non è tuo", cioè non si tratta del suo figlio perduto. È un momento intenso e stratificato in una scena molto carica di emozioni e in una recente intervista l'autrice Jac Schaeffer ha spiegato che non solo le motivazioni di Rio sono volutamente poco chiare, ma che era importante centrare quel momento nella relazione tra le due streghe.

"Non è destinato a essere del tutto chiaro", ha dichiarato Schaeffer. "Quel momento è così carico e potente e la nostra intenzione per quel momento riguardava davvero la relazione tra Rio e Agatha. Sono sul punto di riavvicinarsi, ma l'idea del 'ragazzo' è qualcosa che si frappone tra loro".

Cosa c'è di così speciale nel ragazzo in questione, Teen? La sua vera identità rimane un grande mistero nella serie e, sebbene ci siano state molte teorie, una delle più importanti è che Teen sia in realtà Nicholas Scratch, il figlio di Agatha che lei avrebbe sacrificato per ottenere il Darkhold. Tuttavia, l'ammissione di Rio sembra mettere in discussione questa ipotesi, che potrebbe riportare le teorie dei fan in direzione di un'altra celebre spiegazione: che Teen sia in realtà Billy Maximoff, figlio di Wanda/Scarlet Witch.