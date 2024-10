Agatha All Along: la showrunner parla del possibile ritorno di Scarlet Witch e del futuro degli Young Avengers

Jac Schaeffer, showrunner di Agatha All Along, ha parlato delle possibilità di un ritorno della Strega Scarlatta nella serie e di un possibile progetto sugli Young Avengers.

Agatha All Along ha fatto alcune grandi rivelazioni nel suo ultimo episodio, tra cui il fatto che Lilia Calderu è stata colei che ha posto il sigillo su William Kaplan prima che morisse e tornasse come Billy Maximoff.

In un flashback, abbiamo visto Billy presentarsi ad Agatha Harkness dicendo di chiamarsi William Kaplan prima di affermare con più sicurezza: "Sono Billy Maximoff". Spiegando quel momento in un'intervista a Deadline, Jac Schaeffer, showrunner di Agatha All Along, ha detto: "Quando rivediamo il momento del sigillo nella casa di Agatha, lui dice prima William Kaplan e poi dice Billy Maximoff, perché è come un profondo, oscuro, spaventoso sospetto che lui sia Billy Maximoff, e non lo sa per certo".

"È solo dopo che il suo potere si manifesta per la prima volta - quelle macchie sono il primo segno della sua capacità. È solo allora che comprende pienamente il valore di Billy Maximoff e lo accoglie".

In un'altra parte della conversazione, Schaeffer è stata interrogata sulla possibilità di tornare nel MCU per continuare a dirigere la storia di Billy insieme agli altri Young Avengers.

"Al momento non sto lavorando a nulla per la Marvel, ma spero che ci sia altro per lui, sia perché sono un'ammiratrice di Joe, sia perché penso che il personaggio sia davvero interessante".

Agatha All Along: nell'episodio 6 è tornato uno dei personaggi Marvel più controversi

Rivedremo Scarlet Witch in Agatha All Along?

Un'altra cosa che quest'ultimo episodio ha chiarito è che Billy non si sta dirigendo lungo la Strada delle Streghe per ottenere potere o per resuscitare sua madre, la Strega Scarlatta. Vuole invece trovare Tommy, suo fratello gemello, eroe meglio conosciuto dai fan dei fumetti come Speed.

Agatha All Along

Alla domanda se Wanda Maximoff apparirà in Agatha All Along, la Schaeffer ha risposto: "È meraviglioso che tutti la amino così tanto. Voglio dire, anch'io provo questo sentimento per lei, e quindi questa richiesta da parte dei fan è davvero bella. Lizzie Olsen è così straordinaria e così candida, e tutti dovrebbero vederla in His Three Daughters. È così straordinaria in quel film".

"Quindi mi limiterò a dire quello che dico sempre in questi momenti. I nostri giocatori sono sulla scacchiera e noi stiamo facendo un viaggio su queste persone. È lo spettacolo di Agatha e anche la storia di Billy. Quindi c'è ancora molto da fare".