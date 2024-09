Agatha All Along, i primi episodi registrano ascolti più bassi di The Acolyte su Disney+

Il primo episodio di Agatha All Along ha raggiunto 9,3 milioni di visualizzazioni su Disney+ nei suoi primi sette giorni di streaming.

Lo show, spin-off della serie limitata Marvel WandaVision, ha debuttato il 18 settembre scorso. Disney definisce una visualizzazione il tempo totale di visione diviso per il tempo di trasmissione. Pertanto, moltiplicando le visualizzazioni per la durata, l'episodio è stato visto per un totale di circa 6,5 milioni di ore.

Tuttavia, la premiere di Agatha All Along ha fatto peggio in termini di risultati rispetto a quella di Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo, che nel dicembre 2023 aveva debuttato con 13,3 milioni di visualizzazioni in sei giorni, e di The Acolyte, la criticata serie di Star Wars del giugno 2024, che aveva raggiunto 11,1 milioni di visualizzazioni in cinque giorni.

Poiché la Disney non ha fornito statistiche ulteriori in un periodo di tempo standardizzato, è difficile fare confronti definitivi. Tuttavia, Agatha All Along si è piazzata anche dietro ad Ahsoka, altra serie Star Wars che ha debuttato nell'agosto 2023 e ha raggiunto un totale più alto in meno tempo: 14 milioni di visualizzazioni in cinque giorni.

Agatha All Along è "lo show più gay della Marvel" secondo il cast

Agatha All Along vede protagonista Kathryn Hahn nei panni di Agatha Harkness che, si ritrova senza alcun potere dopo che un misterioso adolescente (Joe Locke) la aiuta a liberarsi da un incantesimo distorto. Il suo interesse si accende quando lui la prega di accompagnarlo sulla leggendaria Strada delle Streghe, una serie di prove magiche che, se superate, ricompensano una strega con ciò che ha perso.

Insieme, Agatha e questo misterioso adolescente mettono insieme una congrega disperata e si incamminano per la Strada; su queste pagine trovare la nostra recensione di Agatha All Along. Il cast comprende anche Sasheer Zamata, Ali Ahn, Maria Dizzia, Paul Adelstein, Miles Gutierrez-Riley, Okwui Okpokwasili, con Debra Jo Rupp, Patti LuPone e Aubrey Plaza. La serie è prodotta dai Marvel Studios, con Kevin Feige, Louis D'Esposito, Brad Winderbaum, Mary Livanos e Jac Schaeffer come produttori esecutivi e Trevor Waterson come co-produttore.