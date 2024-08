Agatha All Along: il teenager interpretato da Joe Locke al centro del nuovo trailer

Il 19 settembre debutterà su Disney+ la serie Agatha All Along e il nuovo trailer mantiene il mistero che circonda il personaggio di Joe Locke.

Il nuovo trailer di Agatha All Along mette al centro il teenager interpretato da Joe Locke, la cui identità è ancora avvolta dal mistero.

Il 19 settembre arriveranno i primi due episodi dello spinoff di WandaVision con star Kathryn Hahn e il video anticipa che i fan potrebbero attendere a lungo la rivelazione riguardante il personaggio.

Le ipotesi dei fan dopo il trailer

Il video promozionale condiviso online ha scatenato una nuova ondata di teorie riguardanti il personaggio, per ora indicato nei comunicati e nelle interviste semplicemente come "un adolescente".

I fan della Marvel sostengono che la parte affidata a Joe Locke in Agatha All Along sia quella di Billy Maximoff, il figlio di Wanda. Il trailer ha portato ora a chiedersi se il ragazzo sia vittima di qualche tipo di maledizione lanciata da Mephisto a causa del simbolo che appare sulla sua bocca quando prova a pronunciare il proprio nome.

La serie ruota intorno al personaggio di Kathryn Hahn, Agatha Harkness, che intraprende una pericolosa e misteriosa avventura piena di sfide e ostacoli. La showrunner del nuovo progetto è Jac Schaeffer, che è stata la forza creativa di WandaVision, che dirige anche l'episodio pilota.

Cosa racconterà Agatha All Along

Negli episodi Agatha Harkness si ritrova sconfitta e senza potere dopo che un misterioso goth Teen la aiuta a liberarsi da un incantesimo distorto. Il suo interesse si accende quando lui la prega di accompagnarlo sulla leggendaria Strada delle Streghe, una serie di prove magiche che, se superate, ricompensano una strega con ciò che le manca. Insieme, Agatha e questo misterioso adolescente mettono insieme una congrega spietata e si incamminano lungo la Strada...

Agatha All Along: nella serie ci saranno tanti riferimenti a film cult

Oltre a Kathryn Hahn, lo show Marvel è interpretato da Joe Locke, Sasheer Zamata, Ali Ahn, Maria Dizzia, Paul Adelstein, Miles Gutierrez-Riley, Okwui Okpokwasili, con Debra Jo Rupp, Patti LuPone e Aubrey Plaza. I produttori esecutivi sono Kevin Feige, Louis D'Esposito, Brad Winderbaum, Mary Livanos e Jac Schaeffer. I registi della serie sono Jac Schaeffer, Rachel Goldberg e Gandja Montiero.

La serie Marvel Television Agatha All Along debutterà in Italia il 19 settembre in esclusiva su Disney+ con i primi due episodi.