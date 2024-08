Agatha All Along: nella serie ci saranno tanti riferimenti a film cult

Una delle prossime serie originali Marvel Studios, Agatha All Along, avrà diversi riferimenti ai film cult thriller ed horror che hanno segnato la storia del cinema

Lo spin-off di WandaVision, Agatha All Along racconta le origini del genere horror, secondo il cast del nuovo show dell'MCU. Proprio come il successo di Wanda e Visione su Disney+, questa nuova serie renderà omaggio a un gran numero di classici dello schermo.

Una delle star della serie, Joe Locke che lo show fa riferimento a un gran numero di film iconici, tra cui il Mago di Oz, uno dei più citati. L'attore rivela che ogni episodio avrà un diverso film horror/thriller classico su cui basarsi.

Agatha All Along: che riferimenti ai film classici ci saranno?

Kathryn Hahn e il cast di Agatha All Along

L'attore di Heartstopper ha poi aggiunto quali dei film classici verranno citati in Agatha All Along, serie originale Disney:

"Ci sono alcuni grandi riferimenti all'Esorcista ed a Rosemary's Baby. Ce ne sono tanti. Anche I Goonies, per me è stato uno dei più belli".

Un giorno Jac ha madato a Kevin una foto di qualcosa e lui ha risposto dicendo letteralmente: "Oh mio Dio, sono i Goonies". Quindi, quello per me è stato un momento molto importante".

Locke non è l'unico ad amare i riferimenti alla cultura pop. Infatti anche Aubrey Plaza ha condiviso alcuni dei suoi:

"The Craft è uno di quelli che mi è sembrato davvero azzeccato dal punto di vista del tono. Quel film diventa spaventoso e la cosa bella di The Craft è che Agatha è davvero al limite. Ci sono momenti in cui è davvero divertente e ha quasi una qualità campy, ma poi ci sono momenti in cui diventa davvero oscuro; radicato e spaventoso".

Locandina di Agatha All Along

Nel frattempo, la stessa Kathryn Hahn ha dichiarato di amare i richiami alla vecchia Hollywood:

"C'è un po' di Nancy Meyers lì dentro. C'è un po' dell'amicizia di Hocus Pocus, le amicizie profonde e dolci, e anche il terrore di Practical Magic, di cose come Poltergeist o E.T.".