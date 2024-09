Agatha All Along ottiene un punteggio discreto su Rotten Tomatoes

Sebbene le recensioni iniziali fossero piuttosto contrastanti, l'ultima serie Disney+ dei Marvel Studios, Agatha All Along, ha ottenuto un punteggio discreto su Rotten Tomatoes.

I primi due episodi di Agatha All Along dei Marvel Studios sono ora disponibili in streaming su Disney+, e l'embargo sulle recensioni è stato revocato ieri sera tardi (quattro episodi sono stati mostrati in anteprima ai critici).

Dopo le reazioni molto positive sui social media, la prima ondata di recensioni è stata decisamente più contrastante, e lo show ha inizialmente debuttato con uno dei punteggi più bassi di qualsiasi progetto televisivo Marvel su Rotten Tomatoes, con il 69%.

Tuttavia, con l'aggiunta di altre recensioni, Agatha All Along è attualmente salita al 78%, raggiungendo così lo status di "Certified Fresh" su Rotten Tomatoes.

L'attesa per questa serie non era particolarmente alta nel periodo che ha preceduto l'uscita, ma alcuni trailer divertenti e dai toni horror e un cast forte hanno fatto guadagnare un po' di punti.

Di cosa parla Agatha All Along?

La nuova serie è incentrata sul personaggio di Kathryn Hahn, Agatha Harkness, dell'acclamata serie dei Marvel Studios WandaVision, che parte per una pericolosa e misteriosa avventura piena di prove e tribolazioni. La showrunner Jac Schaeffer, che ha creato anche WandaVision, dirige l'episodio pilota.

Agatha All Along

"In Agatha All Along, la famigerata Agatha Harkness si ritrova a terra e senza potere dopo che un sospettoso ragazzino dark la aiuta a liberarsi da un incantesimo distorto. Il suo interesse si accende quando lui la prega di accompagnarlo sulla leggendaria Strada delle Streghe, una serie di prove magiche che, se superate, ricompensano una strega con ciò che le manca. Insieme, Agatha e questo misterioso adolescente mettono insieme una congrega disperata e si incamminano giù, giù, giù per la Strada...".

Oltre a Kathryn Hahn, Agatha All Along è interpretato da Joe Locke, Sasheer Zamata, Ali Ahn, Maria Dizzia, Paul Adelstein, Miles Gutierrez-Riley, Okwui Okpokwasili, con Debra Jo Rupp, con Patti LuPone e Aubrey Plaza. I produttori esecutivi sono Kevin Feige, Louis D'Esposito, Brad Winderbaum, Mary Livanos e Jac Schaeffer. I registi della serie sono Jac Schaeffer, Rachel Goldberg e Gandja Montiero.