Agatha All Along: il nuovo spot televisivo anticipa i villain della serie, i Salem's Seven

La Marvel ha diffuso un nuovo spot televisivo di Agatha All Along, che offre uno sguardo più ravvicinato ai cattivi principali della serie, i misteriosi Salem's Seven.

A un paio di giorni dalla premiere di Agatha All Along, la Marvel ci ha regalato un altro nuovo sguardo alla serie, che mette in evidenza i misteriosi Salem's Seven.

Nei fumetti, I sette di Salem sono i nipoti di Agatha Harkness. I figli di Nicholas Scratch hanno preso di mira Agatha quando ha deciso di lasciare la loro congrega per cercare di vivere una vita normale come tata di Franklin Richards, figlio di Reed e Sue Richards dei Fantastici Quattro.

Abbiamo sentito in precedenza che questa versione dei personaggi discenderà dalle streghe che abbiamo visto uccidere da Agatha in WandaVision, quindi sarà interessante vedere come le cose si evolveranno in Agatha All Along.

Marvel Television ha recentemente confermato che la serie si concluderà con un finale di due episodi il 30 ottobre, giusto in tempo per Halloween. L'embargo sui social media sarà revocato più tardi e l'embargo sulle recensioni sarà revocato mercoledì sera.

Scoprite il nuovo spot televisivo e il nuovo poster di Agatha All Along nei post X qui sotto.

Agatha All Along: Scarlet Witch è viva o morta nel MCU? La conferma è contenuta nel trailer

Lo show spinoff di WandaVision

In Agatha All Along, la famigerata Agatha Harkness si ritrova senza poteri dopo che un insospettabile adolescente dark la aiuta a liberarsi da un incantesimo distorto. Il suo interesse si accende quando lui la prega di accompagnarlo sulla leggendaria Strada delle Streghe, una serie di prove magiche che, se superate, ricompensano una strega con ciò che le manca. Agatha e questo misterioso adolescente mettono insieme una congrega disperata e si incamminano per il percorso.

See you on The Road witches ???? Stream the two episode premiere of #AgathaAllAlong September 18 on @DisneyPlus.



????: @sophiecowdrey pic.twitter.com/V2zoU2iSfF — Marvel Studios (@MarvelStudios) September 16, 2024

New teaser for #AgathaAllAlong.



"Follow me my friend, to glory at the end." pic.twitter.com/I7SRBTh14x — Scarlet Witch Updates (@ScarletWitchUpd) September 16, 2024

La serie è interpretata da Kathryn Hahn, Joe Locke, Sasheer Zamata, Ali Ahn, Maria Dizzia, Paul Adelstein, Miles Gutierrez-Riley, Okwui Okpokwasili, con Debra Jo Rupp, con Patti LuPone e Aubrey Plaza.

I produttori esecutivi sono Kevin Feige, Louis D'Esposito, Brad Winderbaum, Mary Livanos e Jac Schaeffer, che è anche il capo sceneggiatore e ha diretto tre episodi. Agatha All Along debutta il 18 settembre con i primi due episodi in esclusiva su Disney+.