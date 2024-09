Agatha All Along: il nuovo teaser potrebbe contenere un enorme spoiler sul personaggio di Aubrey Plaza

I Marvel Studios hanno diffuso un nuovo teaser di Agatha All Along che potrebbe contenere un importante spoiler.

In un nuovo teaser, la Marvel potrebbe aver letteralmente svelato il nome del personaggio di Aubrey Plaza in Agatha All Along.

Il teaser presenta un filmato di un prossimo episodio (forse il quinto), in cui Agatha e la sua congrega improvvisata tentano di contattare uno spirito con l'uso di una tavola ouija. "C'è qualcuno qui con noi", dice Harkness, prima di scrivere la parola "Death", cosa che ha scatenato molte speculazioni sui social. Potete guardare il teaser di seguito.

Alcune ipotesi

Plaza ha già confermato che ci sarà una grande "rivelazione" relativa al suo personaggio, e ci sono diverse teorie in giro, tra cui Mephisto, Morgan Le Fay, Cuore Nero e... Lady Morte!

Nei fumetti, la personificazione della Morte è un essere comico che ha interferito negli affari dei mortali in diverse occasioni, in particolare mentre era corteggiata da Thanos. Può assumere qualsiasi forma, ma spesso si manifesta come una donna con la faccia da teschio e una veste molto simile a quella indossata dalla Rio di Plaza quando ha attaccato Agatha nel primo episodio. Ci sono altri accenni al fatto che Vidal potrebbe essere Morte, ma attualmente rimane solo una possibilità.

La nuova serie è incentrata sul personaggio di Kathryn Hahn, Agatha Harkness, dell'acclamata serie dei Marvel Studios WandaVision, che parte per una pericolosa e misteriosa avventura piena di prove e tribolazioni. La showrunner Jac Schaeffer, creatrice di WandaVision, dirige l'episodio pilota.

"In Agatha All Along, la famigerata Agatha Harkness si ritrova a terra e senza potere dopo che un insospettabile goth Teen la aiuta a liberarsi da un incantesimo distorto. Il suo interesse si accende quando lui la prega di accompagnarlo sulla leggendaria Strada delle Streghe, una serie di prove magiche che, se superate, ricompensano una strega con ciò che le manca. Insieme, Agatha e questo misterioso adolescente mettono insieme una congrega disperata e si incamminano giù, giù, giù per la Strada...".