Agatha All Along: il midseason trailer regala molte anticipazioni sui prossimi episodi

Marvel ha pubblicato online il midseason trailer della serie Agatha All Along, la serie spinoff di WandaVision con star Kathryn Hahn.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni su quanto accadrà negli ultimi 4 episodi del progetto spinoff di WandaVision.

Cosa accadrà negli ultimi episodi di Agatha All Along

Nel video pubblicato online si conferma l'identità del teenager interpretato da Joe Locke, svelata alla fine dell'episodio precedente.

Il giovane misterioso al centro della storia di Agatha All Along è infatti Billy Maximoff, il figlio di Wanda. La protagonista interpretata da Kathryn Hahn cerca così di scoprire le motivazioni del giovane e quale potrebbe essere il suo obiettivo.

Nel trailer di metà stagione spazio anche per le anticipazioni sulle nuove prove che dovranno affrontare Agatha e le altre streghe, scontri e pericoli mortali. Gli spettatori possono inoltre notare alcuni dettagli sulle fonti di ispirazione delle situazioni in cui si troveranno le protagoniste che, come accaduto in precedenza, si ispirano a dei periodi storici precisi e a cult del cinema e della tv.

Cosa racconta la serie

Jac Schaeffer, che ha già creato WandaVision, ha l'incarico di showrunner e ha diretto inoltre l'episodio pilota.

La sinossi ufficiale della serie Marvel disponibile su Disney+ anticipa che la famigerata Agatha Harkness si ritrova in difficoltà e senza poteri dopo che un misterioso adolescente l'aiuta a liberarsi da un incantesimo.

Il suo interesse si accende quando lui la prega di accompagnarlo sulla leggendaria Strada delle Streghe, una serie di prove magiche che, se superate, ricompensano una strega con ciò che ha perduto. Insieme, Agatha e questo misterioso ragazzo mettono insieme una congrega disperata e si incamminano.