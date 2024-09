Agatha All Along: Kathryn Hahn ha ideato la sua scena di nudo: "È stato bello vederla spogliata"

Nel corso dei primi due episodi di Agatha All Along - la serie Marvel Television sequel dell'acclamata WandaVision - il pubblico ha potuto vedere la prima scena di nudo femminile del Marvel Cinematic Universe grazie alla star della serie Kathryn Hahn.

Sebbene la Marvel non abbia mai rinunciato a mostrare le parti posteriori maschili - Hulk in Thor: Ragnaror, Thor in Thor: Love and Thunder - la Hahn è la prima donna a mostrare il suo sedere nudo in un progetto dei Marvel Studios.

"Beh, è una cosa che mi è venuta in mente", ha spiegato la Hahn a Variety. "Ho pensato che fosse bello vederla il più possibile spogliata, letteralmente, per parlare della sua impotenza nel momento attuale". Su queste pagine trovate la nostra recensione di Agatha All Along.

Agatha All Along

La serie segue la famigerata Agatha Harkness dopo che un insospettabile ragazzo conosciuto come Teen (Joe Locke) la aiuta a liberarsi dall'incantesimo lanciato da Scarlet Witch alla fine di WandaVision, che teneva Agatha intrappolata in un universo televisivo (nella sua mente) all'interno della città di Westview. Per poter tornare alla realtà, Agatha deve spogliarsi di tutti i suoi vecchi personaggi di WandaVision, letteralmente, emergendo dall'incantesimo senza vestiti, con solo i capelli strategicamente riversi sul petto.

"A questo punto della serie è stata privata di tutti i suoi poteri", ha continuato la Hahn. "Voglio dire, non aveva davvero nulla in quel momento, e quindi si trattava di illustrare il divario tra quel momento e il suo ritrovamento del potere".

Secondo la showrunner Jac Schaeffer, la Hahn è andata fuori copione durante le riprese della decisione di Agatha di uscire di casa mentre è ancora nuda. La Hahn doveva prendere un accappatoio prima di correre fuori, ma ha cambiato idea riflettendo su ciò che Agatha stessa avrebbe fatto in quel momento.

"Kathryn pensava: 'Afferrerebbe l'accappatoio? Non credo che prenderebbe l'accappatoio. Sento che non le importerebbe affatto di essere nuda davanti ai vicini'", ha spiegato la showrunner. "Le ho detto: 'È l'idea più bella che abbia mai sentito'. Kathryn ha fatto così tanto lavoro, e ha fatto un sacco di scene di nudo e altre cose, e quindi sembrava anche molto sovversivo portare questo elemento di Kathryn Hahn nel MCU".