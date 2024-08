Agatha, All Along: Joe Locke sarà il figlio di Wanda Maximoff?

L'attore Joe Locke, uno dei personaggi più misteriosi di Agatha All Along, serie che andrà in onda su Disney Plus a settembre, ha parlato del suo ruolo

A poco più di un mese dalla prima puntata di Agatha All Along, si sono moltiplicate le speculazioni sul legame che il personaggio di Joe Locke, Teen, potrebbe avere con Scarlett Witch. La teoria più diffusa è che si tratti del figlio di Wanda, Billy Maximoff.

Lock ha affrontato le voci in un'intervista a GamesRadar+:

"Non è un falso nome in codice", ha detto l'attore, riferendosi a Teen che è un nome insolito per un personaggio. "È il modo in cui tutti lo chiamano, che è uno scherzo che si sviluppa durante la serie, ma diventa semplicemente il modo in cui tutti lo chiamano, e lui risponde a questo". Locke ha poi descritto Teen come un personaggio molto riflessivo e gentile che può agire senza pensare a volte.

Agatha: All Along, una serie che varia tra i Goonies e l'horror

Kathryn Hahn e il cast di Agatha All Along

Locke ha precedentemente rivelato alcuni dettagli sulla storia dell'attesissima serie, descrivendola come una commedia dark sulle streghe:

"Non è quello che ci si aspetta di solito da una serie Marvel. Riuniamo una congrega e un gruppo molto improbabile di donne ed io. Poi prevalgono magia, divertimento e mistero", ha spiegato l'attore.

"Penso che sia un ottimo inizio per un nuovo viaggio all'interno dell'MCU, per esplorare diversi tipi di personaggi che non sono come Iron Man o Capitan America. Si tratta di un nuovo tipo di supereroe, che ritengo entusiasmante".

Da Wandavision a Loki: i supereroi Marvel diventano adulti (ma lo sono sempre stati)

Locke parla anche della queerness del suo personaggio e di come si traduce positivamente sullo schermo:

"Il modo in cui viene esplorato nello show è molto veritiero e molto positivo", ha detto. "La sua sessualità è solo una parte del personaggio". In un'intervista più recente Locke ha anche rivelato che il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige ha paragonato la serie al film degli anni '80 I Goonies dopo che lo showrunner Jac Schaeffer gli aveva inviato una foto della Strada delle Streghe. Locke si è detto subito d'accordo con lui, affermando: "È quello che avevo detto: che stavamo realizzando questa serie d'avventura".

Agatha All Along segue l'Agatha Harkness di Kathryn Hahn che è "a terra e senza potere dopo che un sospettoso adolescente goth la aiuta a liberarsi da un incantesimo distorto". Secondo la sinossi ufficiale, il suo interesse si accende quando lui la prega di portarlo sulla leggendaria Strada delle Streghe, un magico percorso di prove che, se sopravvissuto, ricompensa una strega con ciò che le manca. Insieme, Agatha e questo misterioso adolescente mettono insieme una congrega disperata e si incamminano giù, giù, giù per la Strada.