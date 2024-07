Agatha All Along: la star Joe Locke svela nuovi dettagli sulla storia e sulla sessualità del suo personaggio

Joe Locke, star di Agatha All Along, ha rivelato nuovi dettagli su come il suo ancora misterioso personaggio si inserisce nella prossima serie Disney+.

Joe Locke è conosciuto soprattutto per il suo ruolo di spicco in Heartstopper, ma Agatha All Along dei Marvel Studios potrebbe proiettare il ventenne verso la fama acclamata. Sebbene nei materiali stampa ufficiali della serie Disney+ sia stato definito "Teen", la teoria prevalente è che in realtà interpreti Billy Kaplan, alias Billy Maximoff, il giovane vendicatore Wiccan!

Parlando con Rolling Stone, a Locke è stato chiesto cosa possono aspettarsi i fan dal seguito di WandaVision. "È una commedia dark sulle streghe. Non è quello che ci si aspetta di solito da una serie Marvel", ha detto, confermando che Teen aiuterà Agatha Harkness a liberarsi dall'incantesimo che Scarlet Witch le ha lanciato quando si sono incrociate l'ultima volta. Il personaggio ancora senza nome convince Agatha ad accompagnarlo nel suo viaggio lungo la Strada delle Streghe.

"Riuniamo una congrega e un gruppo molto improbabile di donne e io - che è la mia vita in generale - ci mettiamo sulla Strada delle Streghe", aggiunge Locke. "Poi prevalgono la magia, il divertimento e il mistero".

Promettendo che ci saranno "molti colpi di scena", l'attore dice al sito: "Nello stesso modo in cui WandaVision attraversa tutti questi diversi sottogeneri di commedie, Agatha lo fa in modo diverso. È decisamente più cupo. In realtà fa un po' paura, il che è positivo. Penso che sia un ottimo inizio per un nuovo viaggio all'interno del MCU per esplorare diversi tipi di personaggi che non sono come Iron Man o Capitan America".

La sessualità del personaggio di Locke

Kathryn Hahn e il cast di Agatha All Along

"Si tratta di un nuovo tipo di supereroe, che ritengo entusiasmante", ha continuato Locke. Probabilmente il più grande indizio del fatto che interpreterà Billy è il fatto che Locke ha dichiarato al giornale che Teen si identifica come gay. "Il modo in cui viene esplorato nello show è molto veritiero e molto positivo", conferma. "La sua sessualità è solo una parte del personaggio".

Come sicuramente molti di voi sapranno, nei fumetti Wiccan ha una relazione sentimentale con il suo compagno di squadra dei Giovani Vendicatori, Hulkling, ruolo per cui sembra essere in lizza la co-star di Heartstopper Kit Connor. Al momento non è stato confermato né Connor nel ruolo del giovane eroe né il nome preciso del personaggio di Locke in Agatha All Along, ma se le voci venissero confermate potremmo vedere la coppia riunita nel gruppo dei Giovani Vendicatori. Dovremo però attendere per saperne qualcosa di più.