Young Avengers: i Marvel Studios vogliono questa star di Heartstopper per interpretare Hulkling

Mentre i Marvel Studios sembrano aver gettato le basi per l'arrivo dei Giovani Vendicatori nel Marvel Cinematic Universe, una nuova indiscrezione rivela che una delle star di Heartstopper è in lizza per interpretare Hulkling.

Agatha All Along introdurrà il Billy Kaplan di Joe Locke, un personaggio meglio conosciuto dai fan dei fumetti come il figlio della Scarlet Witch Billy Maximoff/Wiccan. Il suo interesse amoroso è Teddy Altman, un ibrido Skrull/Kree meglio conosciuto come Hulkling. Si è ipotizzato che il figlio di Hulk, introdotto per la prima volta in She-Hulk: Attorney at Law, potesse essere ritrasformato in quel personaggio. Ora, però, sembra che i Marvel Studios abbiano dei piani per l'eroe.

Chi è stato scelto per interpreterà Hulkling?

Secondo MyTimeToShineH e Alex Perez di The Cosmic Circus, Kit Connor, co-protagonista di Heartstopper di Locke, è stato scelto dai Marvel Studios per il ruolo di Hulkling. L'attore inglese, che si è dichiarato bisessuale nell'ottobre del 2022, è noto anche per il suo lavoro in Rocketman, Rocket's Island e His Dark Materials.

Heartstopper: una scena della serie

Non è chiaro se i Marvel Studios abbiano intenzione di annunciare un progetto sui Giovani Vendicatori al Comic-Con di fine mese, ma sembra che ci siano dei piani per l'assemblaggio della squadra nel MCU, visto che Ms. Marvel ha reclutato Kate Bishop/Occhio di Falco nei momenti finali di The Marvels.

Negli ultimi anni sono stati introdotti personaggi come America Chavez, Kid Loki, Patriot e Stature. Nei fumetti, Hulkling è nato durante la guerra Kree-Skrull grazie a una relazione tra la principessa Skrull Anelle e il campione Kree Capitano Mar-Vell. Inviato sulla Terra da bambino, Teddy non aveva idea della sua eredità aliena fino a quando i suoi poteri hanno iniziato a manifestarsi da adolescente.

Durante il recente evento Empyre, è stato costretto a farsi avanti e a diventare il nuovo leader del suo popolo. Inutile dire che Hulkling ha un grande potenziale narrativo nel MCU, compresa la sua relazione romantica con Wiccan.