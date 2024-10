Agatha All Along: nella clip del finale di stagione Agatha Harkness affrontare la sua morte

In vista del finale di stagione di Agatha All Along, i Marvel Studios hanno rilasciato un nuovo teaser e una clip che vede Miss Harkness affrontare la morte.

Rio Vidal (Aubrey Plaza) ha avvertito che tutte le strade portano a lei nell'episodio della scorsa settimana di Agatha All Along, e il finale di stagione di Halloween vedrà Agatha Harkness (Kathryn Hahn) affrontare la Morte (letteralmente) per quella che potrebbe essere l'ultima volta.

In questa nuova clip, Lady Morte chiede alla sua ex amante perché permette "a loro di credere a quelle cose su di te?" Siamo stati portati a credere che Agatha abbia sacrificato il proprio figlio, Nicholas Scratch, a Mephisto per acquisire la Darkhold, ma chiaramente c'è molto di più nella storia. Potete guardare la clip e il nuovo teaser qui sotto.

Agatha All Along: la showrunner parla del possibile ritorno di Scarlet Witch e del futuro degli Young Avengers

Trama e trailer di Agatha All Along

La nuova serie è incentrata sul personaggio di Kathryn Hahn, Agatha Harkness, introdotta nell'acclamata serie dei Marvel Studios WandaVision, che parte per una pericolosa e misteriosa avventura piena di prove e tribolazioni. La showrunner Jac Schaeffer, che è stata la creatrice di WandaVision, dirige l'episodio pilota.

"In Agatha All Along, la famigerata Agatha Harkness si ritrova a terra e senza potere dopo che un sospettoso goth Teen la aiuta a liberarsi da un incantesimo distorto. Il suo interesse si accende quando lui la prega di accompagnarlo sulla leggendaria Strada delle Streghe, una serie di prove magiche che, se superate, ricompensano una strega con ciò che le manca. Insieme, Agatha e questo misterioso adolescente mettono insieme una congrega disperata e si incamminano giù, giù, giù per la Strada...".

Oltre a Kathryn Hahn, Agatha All Along è interpretato da Joe Locke, Sasheer Zamata, Ali Ahn, Maria Dizzia, Paul Adelstein, Miles Gutierrez-Riley, Okwui Okpokwasili, con Debra Jo Rupp, con Patti LuPone e Aubrey Plaza. I produttori esecutivi sono Kevin Feige, Louis D'Esposito, Brad Winderbaum, Mary Livanos e Jac Schaeffer. I registi della serie sono Jac Schaeffer, Rachel Goldberg e Gandja Montiero.