After Work: biglietti omaggio per vedere il film in sala a Roma, Bologna, Milano e Torino

Ecco come ottenere dei biglietti omaggio per le proiezioni del documentario di Erik Gandini, After Work, nelle città di Roma, Bologna, Milano e Torino.

Un futuro da incubo in cui la maggior parte dei lavori esistenti oggi potrebbe scomparire nei prossimi 15 anni per via dell'automazione e dell'intelligenza artificiale. Ad affrontare questo delicato tema è il regista italiano naturalizzato svedese Erik Gandini in After Work, documentario in uscita il 15 giugno distribuito da Fandango.

Alcuni fortunati spettatori potranno assistere gratuitamente alle proiezioni valide per gli spettacoli di giovedì 15, venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 giugno nelle città di Roma, Bologna, Milano e Torino grazie ai biglietti omaggio messi a disposizione.

La sinossi di After Work

La nostra è una società basata sul lavoro. Fin dall'infanzia ci viene insegnato a essere orientati al risultato e a essere competitivi. La maggior parte dei lavori esistenti oggi potrebbe scomparire nei prossimi 15 anni per via dell'automazione e dell'intelligenza artificiale. Potremmo presto dover ripensare al ruolo che il lavoro ha nelle nostre vite come elemento centrale della nostra esistenza.

L'approccio di questo documentario è esistenziale, curioso e cinematografico. Attraverso le esperienze dirette dei suoi protagonisti in quattro nazioni emblematiche - Kuwait, Corea del Sud, Usa e Italia - After Work esplora cos'è oggi l'etica del lavoro e come potrebbe essere un'esistenza libera dal lavoro.

Biglietti omaggio: dove e quando

Di seguito le le città, le sale interessate e i giorni di validità della promozione.

ROMA

CINEMA QUATTRO FONTANE Venerdì 16 giugno - 10 biglietti Sabato 17 giugno - 10 biglietti Domenica 18 giugno - 10 biglietti

CINEMA GREENWICH Giovedì 15 giugno - 10 biglietti Venerdì 16 giugno - 10 biglietti Sabato 17 giugno - 10 biglietti Domenica 18 giugno - 10 biglietti

BOLOGNA

CINEMA RIALTO Giovedì 15 giugno - 10 biglietti Venerdì 16 giugno - 10 biglietti Sabato 17 giugno - 10 biglietti Domenica 18 giugno - 10 biglietti

TORINO

CINEMA NAZIONALE Giovedì 15 giugno - 10 biglietti Venerdì 16 giugno - 10 biglietti Sabato 17 giugno - 10 biglietti Domenica 18 giugno - 10 biglietti

MILANO

ANTEO PALAZZO DEL CINEMA Giovedì 15 giugno - 10 biglietti Venerdì 16 giugno - 10 biglietti Sabato 17 giugno - 10 biglietti Domenica 18 giugno - 10 biglietti

Come richiedere i biglietti omaggio

I biglietti, due per ogni singolo nominativo, saranno assegnati fino a esaurimento e dovranno essere richiesti inviando una email a info@blublunetwork.com. Attenzione: riceveranno risposta alla email di richiesta solo coloro a cui verranno concessi i biglietti.