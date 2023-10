Prizefighter, La 14ª domenica del tempo ordinario, After Work e i voti del mese Blu-ray-DVD. Parte 2

Nella seconda parte della nostra rubrica homevideo, le recensioni di: Prizefighter - La forza del campione, La quattordicesima domenica del tempo ordinario, After Work, Non bussare alla mia porta, Prima del calcio di rigore.

La seconda parte della nostra rubrica homevideo di recensioni Blu-Ray-DVD si apre con Prizefighter - La forza del campione, dramma inglese sulla boxe ambientato nel 19° secolo con Russell Crowe fra i protagonisti. A seguire La quattordicesima domenica del tempo ordinario, l'ultimo struggente film di Pupi Avati.

Prizefighter - La forza del campione: una scena con Russell Crowe

Inoltre troviamo il provocatorio documentario After Work sull'etica del lavoro e sugli effetti dell'intelligenza artificiale. Chiusura tutta per Wim Wenders e le edizioni homevideo di suoi film del passato: Non bussare alla mia porta arriva per la prima volta in blu-ray, mentre il suo lungometraggio di esordio Prima del calcio di rigore approda in DVD dopo un lavoro di restauro.

Prizefighter - La forza del campione: la recensione del blu-ray

IL FILM. Dramma storico sulla boxe ambientato all'inizio del 19° secolo, Prizefighter - La forza del campione diretto da Daniel Graham racconta la vera storia di un giovane pugile di talento di nome Jem Belcher (Matt Hookings), che lotta per diventare il campione d'Inghilterra. Il ragazzo nato in povertà e cresciuto da suo nonno (Russell Crowe), un ex pugile alle prese con la dipendenza, per onorare la sua memoria cerca un mentore in un famoso allenatore (Ray Winstone), che coltiva il suo talento e lo fa diventare campione d'Inghilterra. Poi un incidente cambia le cose.

Prizefighter - La forza del campione: una scena del film

IL BLU-RAY. Prizefighter - La forza del campione è arrivato in Italia direct to video grazie al blu-ray targato Plaion Pictures. Il video deve vedersela con una fotografia molto particolare: le scene di combattimento e quelle a lume di candela sono scure e suggestive, con neri profondi e penetranti e ombre che soffocano i dettagli, che ovviamente non possono spiccare. Quando il quadro può respirare, a dimostrazione della qualità del video, il croma diventa più incisivo e il dettaglio migliore. L'audio in DTS HD 5.1 è incalzante e coinvolgente negli incontri sul ring e nella colonna sonora, per il resto presenta un'ambienza discreta e dialoghi caldi.

DA NON PERDERE. Nel reparto dedicato agli extra troviamo una featurette di 22 minuti molto interessante, con tanti momenti durante la lavorazione del film e le riprese sul set, alcuni davvero curiosi, il tutto corredato da interventi di cast e troupe che aiutano ad approfondire le tematiche e la storia vera che ha ispirato il film.

I VOTI. Video: 7,5 - Audio: 7,5 - Extra: 7

La quattordicesima domenica del tempo ordinario: la recensione del DVD

IL FILM. Tra sogni infranti e tratti autobiografici, Pupi Avati ne La quattordicesima domenica del tempo ordinario racconta la storia di Marzio, Samuele e Sandra, prima nella Bologna degli anni Settanta, e poi al giorno d'oggi. I due uomini vogliono sfondare nella musica, la ragazza invece vuole diventare un'indossatrice. Marzio e Sandra si sposano, ma poi le cose non vanno per il verso giusto.

IL DVD. La quattordicesima domenica del tempo ordinario è disponibile ora in homevideo grazie al DVD CG-Vision, che negli extra contiene solamente un backstage di 7 minuti, con interventi di regista e cast e immagini dal set. Il video ha momenti buoni, soprattutto per il dettaglio nei primi e medi piani, ma anche delle cadute di tono nelle panoramiche e in qualche cambio inquadrature, con alcune sbavature. Croma piacevolmente naturale.

La quattordicesima domenica del tempo ordinario: Nick Russo, Lodo Guenzi in una scena

DA NON PERDERE. La parte più apprezzabile è sicuramente quella audio, con un frizzante Dolby Digital 5.1 che pur in un film non certo movimentato, rivela una certa cura per gli effetti ambientali, sempre ben dislocati nello spazio, oltre a dialoghi puliti e dal buon timbro e a una resa musicale molto calda e avvolgente.

I VOTI. Video: 7 - Audio: 7,5 - Extra: 6

La quattordicesima domenica del tempo ordinario, la recensione: un dolce elogio al fallimento

After Work: la recensione del DVD

IL FILM. Provocatorio e ironico, After Work è un documentario firmato da Erik Gandini, quello di Videocracy, che analizza l'etica del lavoro che permea la nostra società basata sulla competitività. Ma nei prossimi anni, a causa dell'automazione e dell'intelligenza artificiale, gran parte dei lavori esistenti oggi potrebbe scomparire. E potremmo dover ripensare al ruolo che il lavoro ha nelle nostre vite, cominciando a immaginare una società post lavorativa.

IL DVD. After Work è disponibile in homevideo grazie al DVD distribuito da Mustang Entertainment, un prodotto soddisfacente sul piano tecnico che nel reparto degli extra contiene però il solo trailer. Il video sconta le numerose panoramiche, soprattutto quelle con la vegetazione fanno affiorare i limiti del formato DVD con aliasing e sgranature. Per il resto però le immagini rimangono abbastanza compatte, anche sui fondali ravvicinati, il dettaglio sui primi piani è buono e il croma sempre vivace.

After Work: una scena del film

DA NON PERDERE. Nonostante sia un documentario in cui prevale il racconto, l'audio presenta una sorprendente vivacità. Tra l'altro le tracce italiane sono ben due, troviamo infatti anche un DTS 5.1 che si rivela l'ascolto più coinvolgente, grazie a un accurata dislocazione degli effetti sonori che assieme all'avvolgente resa delle musiche regala una buona sensazione di spazialità.

I VOTI. Video: 6,5 - Audio: 7,5 - Extra: 4

After Work, la recensione: fenomenologia del post-lavoro

Non bussare alla mia porta: la recensione del blu-ray

IL FILM. Prima volta in blu-ray per Non bussare alla mia porta, film di Wim Wenders del 2005 con protagonista Sam Shepard. L'attore interpreta Howard, sessantenne stella delle pellicole western che durante le riprese del suo ultimo film abbandona il set e inizia un viaggio alla ricerca di sé. Fa perdere le sue tracce, va a trovare la mamma che non vedeva da tanti anni e scopre di avere un figlio nel Montana. Decide di partire per cercare il ragazzo e rivedere sua madre, ma qualcuno è al suo inseguimento.

IL BLU-RAY. Grazie al blu-ray targato CG, possiamo vedere per la prima volta Non bussare alla mia porta in HD. Ed è davvero un gran bel vedere, come esamineremo in seguito. L'audio in DTS HD 5.1 è soddisfacente nella riproduzione delle musiche avvolgenti e dell'ambienza fra deserto e pub, e qua e là coinvolge i surround, anche se magari pecca un po' di grinta. Negli extra, oltre a trailer e spot, troviamo tre featurette: La storia, i luoghi, i personaggi (6') che è una sorta di dietro le quinte, poi varie interviste a regista e principali membri del cast (17'), quindi Riprese sul set (10').

Una scena di Non bussare alla mia porta

DA NON PERDERE. Superba la resa HD del video, la cui parte più impressionante è il croma molto acceso con colori intensi e folgoranti, basti vedere la scena nel casinò. Il quadro generale è sempre compatto, molto nitido e pulito, con un ottimo dettaglio in tutti gli elementi del quadro, compresi i campi lunghi e le suggestive panoramiche di Wenders.

I VOTI. Video: 8 - Audio: 7 - Extra: 7

Prima del calcio di rigore: la recensione del DVD

IL FILM. Film d'esordio del 1971 di Wim Wenders, tratto dal libro omonimo dello scrittore austriaco Peter Handke, Prima del calcio di rigore vede protagonista Joseph Bloch (Arthur Brauss), un portiere di calcio che dopo essere stato espulso dall'arbitro per un fallo di reazione, passa la notte con la cassiera di un cinema e poi la strangola senza una ragione. Cancellate tutte le tracce lasciate, parte verso un paese di frontiera dove vive Ertha, sua ex amante.

IL DVD. Prima del calcio di rigore è finalmente arrivato in homevideo con il DVD targato CG, frutto di un buon lavoro di restauro. Il video all'inizio è molto granuloso e risente dell'erba del campo che si presta a sgranature, poi però il quadro si fa sempre più solido mettendo in mostra un bel dettaglio, una buona pulizia e soprattutto colori davvero vivacissimi. L'audio è presente solo in originale con sottotitoli italiani, e offre dialoghi puliti, una discreta ambienza e musica avvolgente.

DA NON PERDERE. Negli extra troviamo solo un'intervista di 13 minuti a Wim Wenders, ma davvero molto interessante perché oltre a spiegare il lavoro di restauro audio-video, racconta il motivo per il quale il film è rimasto inaccessibile per oltre tre decenni: il regista aveva utilizzato molte delle sue canzoni preferite ma ottenerne i diritti avrebbe comportato costi immensi. Ora la fondazione Wim Wenders ha restaurato il film acquisendo alcune delle musiche originali, ma riscrivendo e registrando nuovamente altri brani per ricreare il più fedelmente possibile il suono dell'epoca.

I VOTI. Video: 7,5 - Audio: 7 - Extra: 7