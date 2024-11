Zendaya e Robert Pattinson girano The Drama in Massachussets: nuove foto e video dal set

Ciak si gira in Massachussets, Zendaya e Robert Pattinson avvistati sul set della loro prossima fatica, nel cast anche Alana Haim e Mamoudou Athie.

Robert Pattinson e Zendaya sono al lavoro su un nuovo film. Ieri le sue star sono state avvistate ad Andover, Massachusetts, intente a girare The Drama, scritto e diretto da Kristoffer Borgli, come dimostrano le foto e i video rubati dal set.

La Addison Gallery of American Art della città è stata allestita come un museo d'arte immaginario da cui gli attori escono nelle riprese dei fan. Entrambe le star appaiono sorridenti mentre si trattengono fuori dal museo chiacchierando. Pattinson stringeva un paio di occhiali in una mano e quelli che sembravano documenti d'identità nell'altra, mentre Zendaya infilava le mani nelle tasche di un grande cappotto tenendo una borsa sulla spalla.

Da qualche settimana i due attori sono impegnati nelle riprese di The Drama a Boston e nel paraggi, dove sono avvistati per la prima volta a metà ottobre.

Di cosa parla The Drama?

Del film in lavorazione per il momento si sa molto poco. Come ha rivelato l'Hollywood Reporter, il film parlerà di una coppia la cui relazione muta drammaticamente poco prima del matrimonio. Nel cast troviamo anche Mamoudou Athie e Alana Haim.

A24 sta finanziando e producendo il film di Kristoffer Borgli, la cui ultima fatica, Dream Scenario, vedeva Nicolas Cage nei panni di un uomo che diventa famoso suo malgrado quando le persone in tutto il mondo iniziano a vederlo nei loro sogni.

The Drama è il secondo film girato da Zendaya a Boston e dintorni di recente dopo Challengers di Luca Guadagnino, in cui recitava insieme a Mike Faist e Josh O'Connor.