After: aperte le prevendite per le anteprime italiane con il cast!

A fine marzo in Italia i protagonisti della saga di After porteranno finalmente al cinema il film evento della stagione, tratto dal best seller mondiale che ha conquistato milioni di fan in tutto il mondo: al via le prevendite dei biglietti per le anteprime con il cast su Milano e Roma!

È iniziato il countdown per l'arrivo nelle sale cinematografiche di tutta Italia del film evento più atteso della stagione. L'adattamento cinematografico del primo capitolo della saga letteraria più amata dai giovani, After, uscirà al cinema l'11 Aprile distribuito da 01 Distribution. Per l'occasione dal 28 Marzo al 1 Aprile, la scrittrice Anna Todd e gli attori protagonisti Josephine Langford e Hero Fiennes-Tiffin saranno in Italia per un tour promozionale che vede coinvolte prima Milano e poi Roma. I fan e le fan di tutta Italia potranno finalmente incontrare dal vivo la loro beniamina Anna Todd e i loro amati Tessa e Hardin in carne e ossa.

Le prevendite per le anteprime Italiane sono già aperte al pubblico: l'appuntamento su Milano è il giorno Venerdì 29 Marzo dalle ore 18.00 presso il CITYLIFE Anteo. After verrà proiettato in anteprima Italiana in tutte le 7 sale del CityLife e ogni proiezione verrà introdotta dalla stessa Anna Todd e dagli attori del film. L'appuntamento su Roma è per Domenica 31 Marzo dalle ore 11.30 presso il The Space Cinema Moderno. Anche qui After verrà proiettato in tutte le sale e ogni proiezione sarà introdotta da Anna Todd e dai protagonisti del film.

After è il film tratto dalla fortunatissima saga di libri nata su Internet e pubblicata successivamente in 30 paesi in tutto il mondo. La giovanissima scrittrice Anna Todd ha iniziato a condividere i primi capitoli della storia di After su Wattpad (la community online dedicata a lettori e scrittori) conquistando in poco tempo 1 miliardo di lettori. L'enorme successo della sua fanfiction dedicata a Harry Styles degli One Direction, poi convertita in romanzo originale, ha convinto gli editori a pubblicare il libro, a cui sono seguiti altri 4 libri, che complessivamente solo in Italia hanno venduto 1.3 milioni di copie (Sperling& Kupfer). L'adattamento del primo capito della saga After è un'esclusiva per l'Italia Leone Film Group in collaborazione con Rai Cinema.