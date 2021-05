After: Hero Fiennes Tiffin spiega le differenze tra lui e il protagonista del film

After vede come protagonista Hero Fiennes Tiffin, nei panni del misterioso Hardin Scott, il quale inizia una relazione turbolenta con una studentessa universitaria interpretata da Josephine Langford. Durante un'intervista di Cosmopolitan Tiffin ha spiegato dettagliatamente che cosa lo rende diverso dal personaggio della pellicola.

Il giovane attore, che più di dieci anni fa ha debuttato come il giovane Tom Riddle nel sesto capitolo nella saga di Harry Potter, ha dichiarato: "Ad attrarmi inizialmente sono state la sua profondità e complessità, l'essere sempre sicuro di ciò che fa e dice, una qualità che francamente io non ho, eppure ci sono lati del personaggio in cui mi ritrovo."

"Ad esempio, mi rivedo moltissimo nel modo in cui combina stili e gusti diversi, dal classico al contemporaneo, ama i Ramones, eppure legge Cime Tempestose; è indubbiamente diverso, misterioso, schivo, c'è comunque in lui una sensibilità stratificata molto affascinante." Ha continuato Tiffin.

Alla domanda: "Hai qualcos'altro in comune con lui?" Hero Fiennes Tiffin ha risposto: "Rispetto al romanzo ci sono stati dei cambiamenti, questo non deluderà le aspettative degli appassionati, ma è chiaro che siamo due persone differenti, forse, a pensarci, per il fatto di proteggere la mia sfera privata. Se fai l'attore lo metti in conto certo, idealmente preferisco che a parlare sia il mio lavoro, recitare significa anche rischiare, seppur in maniera calcolata."

After: Hero Fiennes Tiffin con Josephine Langford in una scena

Su Rotten Tomatoes il film ha un indice di gradimento del 18% sulla base di 37 recensioni, con una valutazione media di 3,58 / 10. Il consenso critico del sito recita: "Tiepido e stanco, i momenti belli e divertenti di After vengono affossati dalla sua storia generica."