After, oltre tre milioni al box office italiano per il teen romance!

After: Hero Fiennes Tiffin con Josephine Langford in una scena

Debutto col botto al box office italiano per After, il teen romance supera i tre milioni di euro ed è al primo posto. Basato sulla serie di libri di successo scritti da Anna Todd, After (qui la nostra recensione di After, racconta la storia di Tessa, una studentessa modello che all'ultimo anno di scuola incontra Hardin Scott, un arrogante, ribelle e carismatico ragazzo che metterà in discussione tutte le sue certezze. After incassa 3.287.000 euro da 606 sale, con una media per sala di 5.424 euro.

Dopo due settimane in vetta, Dumbo scende al secondo posto, ma incassa comunque 1,3 milioni di euro arrivando a un totale di 9,3 milioni complessivi. Grandi e piccini tornano a sognare con la storia dell'elefantino rimasto orfano che ha la capacità di volare e Tim Burton mantiene inalterato il fascino della storia Disney aggiungendo, però, le sue personali ossessioni (qui potete leggere la nostra recensione di Dumbo).

Perde una posizione anche Shazam!, che ora è terzo. Warner Bros. e New Line celebrano il successo del cinecomic DC, il divertente fantasy per famiglie incassa altri 830.000 e sfiora i 3 milioni totali. Qui trovate la nostra recensione di Shazam!.

Anche in Italia, l'apertura di Hellboy si rivela deludente. Dopo le recensioni negative e la bassa media ottenuta su Rotten Tomatoes, il film apre al quarto posto incassando 765.000 euro da 359 sale, con una media per sala di 2.130 euro. Il demone dei fumetti non sfonda al botteghino, per conoscere le ragioni potete leggere la nostra recensione di Hellboy.

Apertura fiacca anche per il cartoon Wonder Park, quinto con un incasso di 726.000 euro da 397 sale, e una media per sala di 1.828 euro.

