After 3 e 4: le riprese sono già iniziate in Bulgaria

Le riprese di After 3 e 4, film che concluderanno la storia di Tessa e Hardin, sono già iniziate in Bulgaria come rivelano dei video dal set.

Le riprese di After 3 e del capitolo conclusivo della storia sono già iniziate in Bulgaria, come dimostrano dei video dei protagonisti che li ritraggono mentre sono impegnati sul set dei sequel.

I produttori non avevano ancora comunicato il via libera al lavoro della troupe e del cast dal set, ma i fan non si sono lasciati sfuggire gli aggiornamenti apparsi online.

I due sequel di After concluderanno la storia tratta dalla saga letteraria di Anna Todd. Sul set sono stati immortalati Hero Fiennes Tiffin, mostrato mentre rientra in albergo e parla brevemente con i fan mantenendo comunque la sicurezza grazie a una protezione in plastica, e Josephine Langford che era nel cortile dell'Università americana, un istituto privato situato a Blagoevgrad.

La storia di After, con protagonisti i personaggi di Tessa e Hardin, è composta, nella versione italiana, da cinque libri che verranno adattati in quattro lungometraggi. Il terzo capitolo della storia è suddiviso nei volumi After - Come Mondi Lontani e After - Anime Perdute, mentre la storia si conclude poi con After - Amore Infinito.

