AFI Awards 2024: Anora, Emilia Pérez e Wicked tra i migliori film, The Penguin e Shogun tra le serie

Arriva la tradizionale classifica dei 10 migliori film e delle 10 migliori serie tv dell'anno stilata dall'American Film Institute. Selezione che, come sottolinea Variety, riflette la varietà di generi, budget e piattaforme.

Per quanto riguarda i film, la classifica premia titoli e autori indipendenti come Anora di Sean Baker e The Brutalist di Brady Corbet), registi affermati A Complete Unknown di James Mangold e Dune: Parte Due di Denis Villeneuve, ma anche titoli come Conclave e il musical Wicked e la prova da regista di Jesse Eisenberg, A Real Pain.

Nell'ottica della stagione dei premi, i migliori film segnalati dall'AFI di solito in gran parte corrispondono con la rosa dei candidati a miglior film scelti dall'Academy. Tuttavia, fa discutere l'assenza di titoli di peso come l'epico Il Gladiatore 2 di Ridley Scott, il debutto in lingua inglese di Pedro Almodóvar La stanza accanto e l'ambizioso Blitz di Steve McQueen fa alzare le sopracciglia, alimentando speculazioni sulle loro prospettive per l'Oscar.

Per quanto riguarda la TV, è stato assegnato un premio speciale alla rivelazione Netflix_ Baby Reindeer_, mentre nella top 10 sono entrati titoli dello streamer come A Man on the Inside e Nobody Wants This.

"Gli AFI Awards non riguardano mai la competizione, ma la comunità", ha affermato Bob Gazzale, Presidente e CEO dell'American Film Institute. "Non vediamo l'ora di riunire questi artisti e di celebrare il loro potere collettivo di portare avanti la cultura".

La consegna dei premi avverrà nel corso dell'annuale pranzo privato che si terrà presso il Four Seasons Hotel di Beverly Hills il 10 gennaio 2025.

Un primo piano di Colin Farrell

I migliori film dell'anno

"Anora" (Neon)

"The Brutalist" (A24)

"A Complete Unknown" (Searchlight Pictures)

"Conclave" (Focus Features)

"Dune: Part Two" (Warner Bros.)

"Emilia Pérez" (Netflix)

"Nickel Boys" (Amazon MGM Studios)

"A Real Pain" (Searchlight Pictures)

"Sing Sing" (A24)

"Wicked" (Universal Pictures)

Conclave: Paul Schrader definisce il film "un capolavoro dell'immaginazione"

Le migliori serie tv dell'anno

"Abbott Elementary" (ABC)

"The Bear" (FX)

"Hacks" (HBO/Max)

"A Man on the Inside" (Netflix)

"Mr. and Mrs. Smith" (Prime Video)

"Nobody Wants This" (Netflix)

"The Penguin" (HBO/Max)

"Shōgun" (FX)

"Shrinking" (Apple TV+)

"True Detective: Night Country" (HBO/Max)

AFI Special Award

"Baby Reindeer" (Netflix)